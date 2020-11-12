Пираты из “Острова сокровищ” - это коллеги наших братков из “лихих девяностых”

Когда Стивенсон писал свою повесть, в качестве источника у него была книга некоего Капитана Чарльза Джонсона “Всеобщая история пиратов” Фото: кадр из фильма

Кто из нас не мечтал искать пиратские клады, плыть на борту парусника навстречу приключениям и слышать хриплые вопли попугая “Пиастры! Пиастры!!!”? Но что на самом деле представлял из себя феномен пиратства? Об этом мы спросили специалиста по пиратологии (есть такая наука) Дмитрия Копелева, доктора исторических наук доцента кафедры истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.

- Дмитрий Николаевич, насколько описание пиратского быта в “Острове сокровищ” соответствует реалиям?

- Когда Стивенсон писал свою повесть, в качестве источника у него была книга некоего Капитана Чарльза Джонсона “Всеобщая история пиратов”. Собственно, у всех кто пишет про пиратство есть две священные книги: это уже упомянутая “История…” и текст корабельного лекаря Александра Оливье Эксквемелина “Пираты Америки”. Там очень живописно рассказано про Тортугу, событиях, которые происходили в “золотой век” пиратства в Карибском море и т.д. Но с этими книгами большие проблемы. С точки зрения достоверности там, что называется, конь не валялся. Это все равно что историю изучать по романам Александра Дюма. В таких произведениях реальность втиснута в пространство между апокрифом, мемуарной литературой и плутовским романом. Сейчас ученые цитируют Капитана Чарльза Джонсона, которого штудировал Стивенсон, с большой осторожностью - это не то, что бы фейк, но, скорее, смесь художественной литературы и не очень качественной журналистики.

ЗА ЧТО КАПИТАН ФЛИНТ БОЯЛСЯ ДЖОНА СИЛЬВЕРА

- Многие читатели “Острова сокровищ” чувствовали некую странность - самый страшный и авторитетный пират - Джон Сильвер - был у Флинта всего лишь квартирмейстером. То есть завхозом. Писатель Михаил Веллер предложил гипотезу, которая эту несуразность объясняла. Суть ее в том, что переводчик неверно перевел слово “квартирмейстер”. На самом деле имелся в виду “квартердекмастер” - начальник квартердека, это площадка на корабле, откуда пираты шли на абордаж. Соответственно Сильвер не завхоз, а командир абордажной команды и главный головорез на пиратском судне. Насколько убедительна эта версия?

- С квартирмейстером особая история. Это слово запустил в оборот работорговец Уильям Снейлгрейв, который в 1719 году попал в плен к пиратам, а потом накропал брошюру о том, что он там увидел. И, в частности, он написал, что у пиратов есть такой человек - квартирмейстер. Это слово непростое, оно по разному трактуется в армии и на флоте. В немецких источниках это мог быть и старший матрос и штурман. В версию Веллера я не очень верю, потому что у пиратов во время абордажа власть безраздельно принадлежала капитану. Потому что когда ты воюешь то, должно быть единоначалие. А вот в остальное время власть капитана, по-видимому, не всегда была абсолютной и у пиратов нашлась альтернатива капитану - тот самый квартирмейстер. Это своего рода прообраз такого демократического института, как разделение властей.

- Чем занимался квартирмейстер?

- Он замещал командира корабля во всех делах кроме участия в военных действиях. Квартирмейстер это человек команды, он уравновешивает полномочия капитана и предохраняет экипаж от тирании одного человека. Примерно таким же образом уравновешивал систему власти институт консулов в Древнем Риме. Когда ты штурмуешь корабль, должен быть один центр власти, а когда ты его захватил и распределяешь добычу - вот тут как раз необходим представитель альтернативной силы. Он выступает как арбитр: распределяет добычу, разруливает конфликты, выступает переговорщиком, а если надо - может запугать кого угодно. Скорее всего, Джон Сильвер как раз и был таким “решалой”, если говорить современным языком. Надо, конечно, понимать, что каждый корабль это всегда особый конкретный случай. Были дерзкие брутальные командиры. А встречались меланхоличные, спокойные которые не очень умели властвовать и командовать. Их взять в кулак было проще простого.

- Вы пишете, что помимо разделения властей, у пиратов были контракты, где оговаривались их права, они были толерантны по сословному, национальному и расовому признаку. Например, на судне Эдварда Тича - прототипа капитана Флинта из “Острова сокровищ”, чернокожий моряк занимал высокую должность штурмана. Почему демократические институты реализовали себя в преступном сообществе?

- Социологи, философы по-разному это объясняют, но мне близка позиция Гэри Стенли Беккера, Нобелевского лауреата в области экономики, который пытался понять природу преступности. Бейкер не считает, что разбойники и пираты занимались бессистемным грабежом. Нет, они действуют так же рационально, как и любые другие люди, когда выбирают профессию. Выбор преступного ремесла это инвестиционное решение, принимаемое в условиях больших рисков и неопределенностей. Соответственно с одной стороны вы стремитесь максимизировать свою выгоду при ограниченных ресурсах, поэтому в преступность идут авантюристы, люди готовые поставить на карту все. А с другой стороны они должны минимизировать свои риски. Поэтому возникают меры распределения ответственности, коллективного руководства. Мы наблюдаем, например, что в некоторых пиратских договорах подписи ставятся не в столбик - одна под другой, а по кругу. Для чего? Чтобы в случае провала непонятно было, кто зачинщик дела! Кстати, обратите внимание, всегда, когда происходит бунтарское движение, в нем присутствуют эти элементы прямой демократии - равенство, самоорганизация, взаимопомощь, добровольность. Человек не понимает, выиграет он или проиграет, поэтому принимает коллективные решения, которые хотя бы отчасти гарантируют ему безопасность.

ПРОТОТИП ДЖЕКА ВОРОБЬЯ БЫЛ МОДНИКОМ И БАБНИКОМ

- Долгое время до появления “Пиратов Карибского моря” главной пиратской фигурой в массовом сознании был Джон Сильвер. С появлением фильма это уже Капитан Джек Воробей (по крайней мере у молодого поколения). Считается, что прообразом Джека Воробья стал капитан Джон Рэкхем. В какой степени образ гламурного пирата, созданный Джонни Деппом, соответствует оригиналу?

- Джон Рэкхем - это фигура далеко не первого плана. Он ничего особенного из себя не представлял, а более всего известен благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, у него было чудесное прозвище Ситцевый Джек. В оригинале кличка звучит Калико Джек - парень, который одевается в одежду из Каликута, одежду, которая запрещена в Америке потому что это контрабандный товар из Индии. Причем это одежда пышная, яркая и красивая...

- Это такой модник!

- Да-да, модный парень, хипстер! А второе удивительное обстоятельство - это две бедовые девчонки - Энн Бонни и Мэри Рид, которые жили с ним на корабле, участвовали в попойках, владели оружием, матерились и носили мужскую одежду. И, естественно, обе были его любовницами. Рэкхем являлся не самым фартовым джентльменом удачи, в один прекрасный день его корабль захватили военные. Джона в ноябре 1720 года повесили на Ямайке, а дамы сумели избежать виселицы. Видимо, эта романтическая история заинтересовала режиссера “Пиратов Карибского моря” Гора Вербински, потому что можно было хорошо обыграть женскую тему. Да и фигуру авантюриста с щегольскими замашками можно эффектно показать на экране. Ну, а потом и Джонни Депп креативно подошел к образу своего героя, но к реальному Джону Рэкхему этот персонаж отношения не имеет. И вообще, реальная картина пиратства очень сильно искажена в нашем восприятии культурной и политической мифологией.

БРАТВА, НЕ СТРЕЛЯЙТЕ ДРУГ В ДРУГА!

- А откуда мы знаем как было на самом деле?

- Ключ ко всем пиратским тайнам это семейные архивы, это вопросы родства и крови, как говорил Воланд. Какая связь? Поясню. Когда мы начинаем поднимать подноготную пиратских капитанов выясняется, что это не простые лихие ребята с уголовным прошлым. Среди них зажиточные люди из добропорядочных семей. Тот же Эдвард Тич, например. И когда начинаешь разбираться, то понимаешь, что перед нами мощная корпоративная сеть людей связанных родством, единым бизнесом и финансами. Они очень независимы от Лондона и составляют свою систему внутренней власти. Америке в те времена это специфическая территория, американские колонии находились в частном владении больших видных аристократов. При этом эти ребята никогда в Новом Свете не были и управляли колониями из Лондона. А надо понимать, что в Америку из Англии уже десятилетиями едут беженцы, авантюристы политические и религиозные эмигранты, ярые оппозиционеры. И за это время они там переплелись между собой в пестрый ковер связанный очень плотными финансовыми, семейными и патронатными узами. Эти люди образовали мощные полностью коррумпированные политические группы, которые занимаются жестким предпринимательством на уровне рэкета и превращают пиратство в крупнейший бизнес. Америка это гигантская фабрика, состоящая из конкурировавших цехов, и кланы сражаются, чтобы замкнуть финансовые потоки на себя. А Лондон с этим поделать ничего не мог, потому что губернаторы, которых присылают из метрополии, тут же оказываются в центре этих коррупционных схем. И мы знаем, что пиратские капитаны платили им мзду за “крышу”...

- То есть это некий аналог наших “лихих девяностых”?

- Конечно! Только у нас эта пена осела за 10-15 лет, а там процесс длился гораздо дольше и эта политическая, экономическая и криминальная система окончательно оформилась в рабовладельческих штатах Юга Америки, где предпринимателям, конечно, никакой закон, не был писан.

- Какая судьба ожидала коллег Джона Сильвера и капитана Флинта - они спивались, попадали на виселицу или умудрялись легализовать свои сокровища?

- Если взять “золотой век” пиратства с 1714 по 1721 год, то фронтменов - реально больших фигур - было не так много. Из 55 известных пиратских капитанов 26 повесили под их же собственным флагом, как это полагалось по тем временам. Один застрелился. Четверых застрелили свои же друганы. Четверо утонули. Шестеро погибли в бою. Остальные четырнадцать сдались. Жизнь их на мирном поприще сложилась по разному. Случались, конечно и эксцессы, так, например, некий Уолтер Кеннеди осел в Детфорде и вложил деньги в перспективное по тем временам предприятие - публичный дом, но погорел по глупости. Одна из девиц залезла к нему в “закрома” и обнаружила какие-то немыслимые деньги. Сообщила об этом властям, ему припомнили пиратское прошлое и в июле 1721 года отправили на виселицу. Но по большому счету, когда пираты выходили из своего промысла больших денег либо уже не было - они должны были все отдать. Либо они должны были всю жизнь оглядываться. Потому что их искали. И это очень хорошо показано в Острове сокровищ” на примере истории Билли Бонса.