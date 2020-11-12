Зоны повышенного риска: как не заболеть коронавирусом в фитнес клубе и бассейне

Отвечаем на наивные вопросы о том, насколько безопасно заниматься спортом в фитнес-клубах Фото: Алена МАРТЫНОВА

В каких общественных местах опасность заражения выше? Не так давно “Роспотребнадзор” выяснил, что заразиться в кафе через еду практически невозможно. А вот спортивные залы и фитнес клубы, похоже, являются зонами повышенного риска. Отвечаем на наивные вопросы о том, насколько безопасно заниматься спортом в фитнес-клубах, бассейнах и других физкультурных объектах в пандемию.

1. На входе у посетителей измеряют температуру - значит больных в спортзале нет?

Действительно, как правило, на ресепшн стоит администратор и “пистолетом” бесконтактным образом замеряет температуру. Но, во-первых, мы знаем множество случаев, когда такие термометры безбожно врут. Например, у сына одного из авторов этой заметки такой электронный градусник в школе стабильно показывает 33 градуса у всех учеников без исключения. А самое главное, при коронавирусе люди часто болеют бессимптомно, причем даже не подозревают об этом. У них нет ни температуры, ни кашля, ни недомогания, но при этом заразу они распространяют. Выявить коронавирус у таких посетителей можно только в лабораторных условиях, сделать это на ресепшене фитнес клуба невозможно.

2. В зале нанесена разметка согласно правилам социального дистанцирования - 1,5 метра. Также на безопасном расстоянии друг от друга должны располагаться тренажеры. Это гарантия безопасности?

К сожалению, нет. Даже если владельцы зала сделали антикоронавирусную расстановку спортивных снарядов (а не везде есть такая возможность и не везде хозяева на это идут - потому что в таком случае надо вынести из зала половину оборудования) вирусу есть где разгуляться.

- Проблема в том, что спортсмен во время упражнений выделяет вирусы в огромном количестве если, конечно, он заразен в этот момент. - говорит врач-инфекционист Евгений Тимаков. - Эти вирусы осаждаются на пластике и металле, где они держатся довольно стойко. И я не видел, чтобы где-то в фитнес-центре проводили дезинфекцию спортивных снарядов после каждого посетителя. Кроме того, когда вы в свою очередь начинаете качать железо, то вдыхаете вирус гораздо глубже, чем в покое. А значит вирус может проникнуть в организм намного быстрее.

3. Тогда может быть имеет смысл тренироваться в медицинской маске?

Согласно рекомендациям ВОЗ, маски носить во время тренировок запрещено. Тут они нам не защитники, а угроза. Из-за пота маска быстро намокает, ткань теряет способность к фильтрации воздуха, кроме того это способствует быстрому размножению микроорганизмов в промокшем материале. При активном дыхании вирусы и бактерии, осевшие на маске, мгновенно проникают глубоко в легкие.

4. Воду в бассейне обеззараживают - значит плавание самый безопасный вид спорта в условиях пандемии?

Современные системы очистки действительно убивают вирус в воде, поясняет Евгений Тимаков. Но в прилегающих к бассейну территориях - душевых, раздевалках, комнатах отдыха очень влажно, а это комфортная среда для коронавируса. Такая же ситуация в саунах и банях. В самой парной из-за высокой температуры вирус не выживает, но, когда вы пользуетесь теми же душевыми комнатами и раздевалками, инфекции там могут передаваться чаще.

5. Может быть, на время пандемии вообще прекратить занятия спортом?

А вот это зря! Потому что умеренные занятия спортом укрепляют организм и усиливают естественный иммунитет организма, который защищает нас от в том числе и от коронавируса (вот если иммунитет с вирусом не справляется может быть худо). Спортивные подвиги не нужны, важно много двигаться. Потому что если вы много времени проводите на работе в сидячем положении, то возникают застой крови, застой лимфы, соответственно иммунные органы работают неправильно и общий иммунитет снижается.

Врачи рекомендуют прогулки, и легкие пробежки на свежем воздухе. Приветствуется так же разминка суставов и дыхательные упражнения на улице.

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