Россиянам не до жиру: спортзалы и без всяких ограничений опустели почти на 40%

Спортиндустрия переживает очередной удар беспощадного 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортиндустрия переживает очередной удар беспощадного 2020 года. После весеннего-летнего локдауна с большим скрипом фитнес-клубы возобновляли свою работу, но в каких-то регионах власти им не позволяли работать большую часть лета. В результате к началу осени каждый пятый клуб вынужден был закрыться навсегда.

Отрасль с нетерпением ждала начала высокого сезона, который каждый год приходится на середину осени: народ в этом время возвращается с дач и отпусков и с энтузиазмом хватается за гантели и штанги в качалке. Но все ожидания разбились о вторую волну пандемии. По данным всероссийского исследования Национального фитнес-сообщества, в октябре посещаемость и продажи спортклубов упали почти на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на то, что директив закрывать фитнес-клубы пока не было, люди боятся лишний раз появляться в общественных местах. И, банально, у многих нет денег на новые абонементы.

Национальное фитнес-сообщество выяснило, как карантин повлиял на здоровье россиян. Для этого опросили более 10 тысяч человек от 25 до 65 лет в 45 регионах России.

Результаты плачевные: у 65% снизилась функциональная и силовая активность, а 80% набрали лишний вес.

При этом, согласно октябрьскому исследованию РАН, у пациентов с ожирением риск тяжелого течения коронавирусной инфекции возрастает в 7 раз, а риск летального исхода — в 9 раз.

Для привлечения клиентов сейчас многие спортивные клубы идут на отчаянные меры. Где-то ценник упал до исторического минимума, где-то – значительно обновили ассортимент тренажеров и услуг, где-то – ввели гибкую систему посещений, а годовые абонементы заменили на краткосрочные, от недели до нескольких месяцев. И конечно, активно развивается тренд сезона – виртуальные тренировки в Instagram и YouTube.

- Нашу отрасль можно назвать социально-ориентированной, поскольку мы работаем на поддержание здоровья населения. Сейчас владельцы фитнес-клубов изо всех сил пытаются сохранить бизнес. Мы не теряем надежды на то, что пандемия скоро закончится, а государство нас поддержит в сложной ситуации, - прокомментировала kp.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

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