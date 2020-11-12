«Единая Россия» предложила переселять людей из аварийного жилья в частные дома

Прежде всего «Единая Россия» предлагает законодательно закрепить возможность расселения в индивидуальные дома жильцов ветхого и аварийного жилья Фото: Владимир ВОРСОБИН

Единороссы предлагают переселять людей из аварийного жилья в индивидуальные дома. Такая мера, по мнению «Единой России», ускорит решение проблемы ветхого жилищного фонда в небольших населенных пунктах. Сейчас жильцов аварийных домов переселяют в основном в квартиры в новостройках. При этом люди ждут новоселья годами. Расселение в индивидуальные дома поможет решить эту проблему в малых городах и населенных пунктах, где многоэтажная застройка нецелесообразна.

Инициатива единороссов – только одна из мер, разработанных партией для решения целого комплекса задач по ликвидации ветхого жилищного фонда. Пакет инициатив, выдвинутых «Единой Россией» направлен как на защиту прав жителей аварийных домов, так и на развитие строительной отрасли в целом. Предложения партии обсудили 12 ноября во время онлайн-конференции с участием представителей Минстроя, Фонда содействия реформирования ЖКХ, регионов и экспертов.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, до 1 января 2017 года в России было признано ветхим и аварийным около 10,5 млн. квадратных метров жилья. Минстрой и Фонд содействия реформированию ЖКХ предупреждает: до 2024 года аварийными станут еще 15 млн. квадратных метров, а до 2030 года – уже 30 млн. квадратов. Между тем, согласно исследованию Росстата, проведенному в 2019 году, более 101 млн. квадратных метров жилья в России имеет высокую степень износа – это больше 65%. Проблема назрела настолько, что ее необходимо срочно решать и расселять людей в ближайшие годы.

Прежде всего «Единая Россия» предлагает законодательно закрепить возможность расселения в индивидуальные дома жильцов ветхого и аварийного жилья.

- Одновременно с развитием сегмента ИЖС эта мера позволит ускорить расселение аварийных домов в малых городах и населенных пунктах, в которых нецелесообразно развивать сегмент многоквартирных домов, - отметил руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его мнению, это решение поможет людям сэкономить на переезде в большие города. Механизмы, необходимые для реализации проекта, единороссы сейчас разрабатывают, оценивая проблему в том числе и с точки зрения развития рынка ИЖС в целом. Например, эксперты предлагают использовать при покупке индивидуальных домов эскроу-счета, а также строить малоэтажное жилье по типовым проектам.

Еще одно предложение партии - систематизировать работу с аварийным и ветхим жильем. В первую очередь важно разобраться с ограниченно-работоспособными домами. Это те дома, которые пока не признаны аварийными, однако они продолжают стремительно ветшать. Необходимо разработать правила по их обслуживанию, ведь обычный капитальный ремонт в этом случае не поможет. Жилищный кодекс также не прописывает механизмы их финансирования. Понятный регламент снизит общие расходы до признания домов аварийными.

Жильцы квартир таких домов давно высказывают претензии по поводу оплаты капремонта, ведь с них берут такие же взносы, как и собственников жилья в новостройках. - Это вызывает обоснованное возмущение у граждан. Нужно снизить эту плату, - предложил Александр Якубовский.

В число других мер, разработанных единороссами, также вошла цифровая трансформация оценки состояния домов.

- Собственники жилья и другие заинтересованные лица должны иметь возможность получить заключение о состоянии дома и его конструктивных элементов в цифровом виде. Для этого необходимо трансформировать процедуры оценки состояния домов – они также должны быть ориентированы на сбор информации в цифровом виде, – подчеркнул Александр Якубовский.

Единороссы предлагают перейти на реестровый принцип ведения электронных заключений об аварийном состоянии домов. Кроме того, они считают необходимым принять свод правил для определения такой потребности.

- Это не только позволит в кратчайшие сроки исключить возможность двойного толкования результатов обследования, но и повысит доступность этой принципиально важной для людей информации. Кроме того, снизится количество споров, а оспаривать результаты оценки, в случае такой необходимости, станет проще, – считает Якубовский.

Чтобы у людей была возможность получать официальную информацию о степени износа дома в открытых источниках, члены партии предлагают разработать единую цифровую базу МКД. Она объединит все данные о жилищном фонде. Каждый многоквартирный дом получит свой идентификационный номер, в базе будет доступна информация о годе постройки и типе здания, а также о его жизненном цикле.

Предложения «Единой России» поддержали в Минстрое, признав, что существующих на сегодняшний день мер недостаточно, и их нужно расширять. А первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Олег Рурин отметил, что цифровизация информации по жилищному фонду — это то, что «можно и нужно сделать». По его мнению, цифровые данные будут востребованы не только самими жильцами, которые хотят владеть точной и достоверной информацией о своих квадратных метрах, но и предприятиями.

- Такие сведения нужны ресурсноснабжающим, управляющим организациям, тем, кто планирует и проводит капремонт или осуществляет расселение из аварийного жилья. Везде мы используем информацию, и она должна быть общедоступной. Критически важно эту проблему решить, — сообщил Олег Рурин.

Ранее президент Владимир Путин поставил перед Правительством РФ задачу: сдавать в год около двух миллионов квадратных метров нового жилья. Примерно столько же квадратов каждый год признается ветхими и аварийными. В сентябре единороссы внесли в Государственную думу законопроект о едином механизме комплексного развития территорий и сносе ветхих и аварийных домов. Этот законопроект предусматривает возможность всероссийской реновации. Если проект получит одобрение всех заинтересованных сторон, региональные и муниципальные власти смогут составлять адресные программы по реконструкции и сносу ветхого и аварийного жилья. Сейчас законопроект находится в стадии обсуждения и ждет второго чтения. Его принятие позволит значительно ускорить обновление в России ветхого и аварийного жилья.