Детские школы искусств в России запретят превращать в кружки

Министр культуры РФ Ольга Любимова

Особый статус детских школ искусств (ДШИ) России и законопроект, его закрепляющий, обсудили участники Координационного совета руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусств на своем первом заседании, которое состоялось сегодня в Министерстве культуры РФ.

Открывая заседания, Министр культуры РФ Ольга Любимова напомнила, что президент России на Совете по культуре уделил особое внимание образованию в сфере искусства и обратил внимание на то, что превращать их в кружки просто недопустимо.

«Сохранение уникальной системы художественного образования – это абсолютный приоритет для нас. Мы считаем, что не только в приказе, но и в законе об образовании должен быть закреплен особый статус детской школы искусств, как образовательной организации дополнительного образования для одаренных детей», - поделилась Ольга Любимова, добавив, что проект документа включает нормы о специфике образовательных программ, о приеме и случаях отчисления из детских школ искусств, об учете результатов обучения в детской школе искусств при приеме в училища и вузы.

Кроме этого, Совет, куда входят представители федеральных органов исполнительной власти, ректоры, директора консерваторий, академий, колледжей и лицеев, а также научно-исследовательских учреждений, подведомственных Минкультуры России, рассмотрел вопросы участия творческих вузов в программе стратегического академического лидерства и привлечения студентов к участию в чемпионате «Ворлдскиллс Россия». Также, по словам Ольги Любимовой, внесены изменения в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Среди них, утвержден новый стандарт - «Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов».

«Еще мы разработали и внесли в Правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно. Это режиссер театра, кино и телевидения, дирижёр, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы», - добавила Ольга Любимова.

В Министерстве культуры по поручению президента России Владимира Путина разработали законопроект, придающий ДШИ особый статус

Кроме того, в ходе мероприятия участники обсудили результаты первого в России национального открытого чемпионат творческих компетенции ArtMasters, который прошел в этом году при поддержке Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«Мы поддержали чемпионат как содержательно, так и в части правового регулирования (премии победителям будут выплачиваться без удержания налога). Организаторами предложено творческие компетенции ArtMasters интегрировать в систему высшего образования. Я бы просила членов Совета обсудить этот вопрос и высказать свое компетентное мнение», - обратилась к присутствующим Ольга Любимова.

Также она поручила совместно с Россотрудничеством обсудить механизм взаимодействия при наборе на целевые места в мастерские. «Сегодня есть потребность у наших зарубежных коллег в создании творческих классов (мастерских) в наших вузах. Такой положительный опыт уже имеет ВГИК по сотрудничеству с Узбеккино», - подытожила министр.