Россия провела в Кишиневе матч против сборной Молдовы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Футболисты сборной России провели в Кишиневе контрольный матч с командой Молдовы. "КП" рассказывает о самых важных моментах выездного поединка наших. Который завершился вничью 0:0.

ВПЕРВЫЕ СЫГРАЛ ФУТБОЛИСТ 1999 ГОДА

Матч с молдаванами - хорошая возможность проверить в деле наш резерв. И если в воротах не появился Матвей Сафонов, переживающий в клубе не самые лучшие моменты карьеры, то в поле - сразу два дебютанта. В защите в паре с Джикией у нас вышел Игорь Дивеев. Футболист ЦСКА стал первым в истории национальной команды игроком 1999 года рождения, сыгравшим хотя бы один матч. В конце поединка он едва не "привез" нам гол, сделав неудачную передачу.

А во втором тайме появился еще один армейский дебютант - Иван Обляков на год младше Дивеева. Резерв у нашей сборной - имеется. И его проверяют вовремя. Например, динамовец Фомин провел неплохой поединок за сборную, много и опасно действуя в центре поля.

В целом же, у сборной России на поле вышло достаточно много новичков, и было видно что иногда мешала какая-то несыгранность. Такие встречи позволяют проверить, на кого стоит рассчитывать в будущем.

ВЕРНУЛСЯ АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК

После того, как в "Аталанту" уехал Алексей Миранчук, то он провел всего два матча на поле за свой новый клуб - по одному в Серии А и в Лиге Чемпионов. И в товарищеской игре против Молдовы его выход на поле - нормальная возможность посмотреть, каков в деле наш новый легионер. А то всю осень в центре поля у нас играл другой Миранчук, и его звать Антон. И играет он больше, и забивает "Баварии" и "Атлетико" в Лиге Чемпионов. Алексей показал себя неплохо, имел даже шанс забить гол. Но в итоге ушел с поля без мяча, и Лешу сменил родной брат.

ЕСЛИ НЕ ДЗЮБА, ТО - ДЖИКИЯ

После всем известных событий на повестку дня встал вопрос - а кто же будет капитаном команды в ближайших встречах? Ответ лежал на поверхности. Еще в день скандала с Артемом Дзюбой тихо предположили - это будет Георгий Джикия. Последний раз без Дзюбы наша команда играла 15 ноября 2018 года против Германии. И тогда капитаном у нас был Юрий Газинский. А сейчас же - защитник "Спартака", который проводит неплохой сезон у себя в команде. Скорее всего, Джикия будет капитанить и в ближайших поединках с Турцией и Сербией. Если, стоит оговориться, спартаковца не выкосит коронавирус - из-за него он не играл в октябрьских матчах за сборную. В матче с Молдовой на последних минутах поединка Джикия совершил подвиг - после ошибки молодого напарника по защите Дивеева вынес мяч после опасного прострела молдаван.

СОБОЛЕВ ПОЛУЧШЕ ЧАЛОВА

С самого начала поединка у нас на поле был в атаке "маленький" форвард - Федор Чалов из ЦСКА. Однако ж выглядел молодой нападающий армейцев не слишком опасно для молдаван. И в итоге его заменили в начале второго тайма. А вот появившийся нападающий "Спартака" Александр Соболев буквально через пару минут после своего появления отметился эффектным действием. После быстрой атаки спартаковец пробил на технику, но мяч прошел мимо ворот. Объективно, пока что Соболев смотрится в сезоне получше Чалова.

СУХАЯ СЕРИЯ ПРОДОЛЖИЛАСЬ

После того, как Александр Соболев забил гол в ворота сборной Швеции в контрольной игре в октябре на стадионе ЦСКА, то последовали два матча без голов. Вничью 0-0 наши сыграли как с Турцией, так и с Венгрией. Поединок в гостях с молдаванами продолжил эту тенденцию - более 270 минут, 4,5 часа, сборная России по футболу не забивает голов. Что будет дальше - узнаем в воскресенье, 15 ноября. Нашим предстоит матч с командой Турции уже в Лиге Наций. И там голы нам будут очень нужны.