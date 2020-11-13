ЗОЖ или муж, вот в чем вопрос

Для того чтобы покрыть суточную норму кальция, человеку достаточно употребить двести граммов творога или около 20 литров пива. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Не хлебом единым жив человек, но еще овощным смузи и морковными котлетами. Соседка Зина из 35-й квартиры решила перейти на зеленую сторону - стать зожником. Она посадила на окне пшеницу, отдала племяннице Лидочке норковую шубу, привезенную мужем из Греции в 2003-м, и купила соковыжималку - большую и блестящую, похожую на хлебоуборочный комбайн. Эта соковыжималка занимала ровно половину кухни и гудела громче, чем тот самый комбайн в разгар страды. Потом она заказала в интернет-магазине пароварку, коврик для йоги и агрегат для проращивания соевых бобов.

После этого ее муж Иосиф Борисович запил на три дня.

Свой (неожиданный среди рабочей недели) хук справа он объяснил тем, что теперь каждую покупку жены он будет обмывать, иначе смысла в жизни более нет. Зина сбавила обороты. Из всех ЗОЖ-приобретений жены супруг оценил только коврик для йоги - достаточно широкий и мягкий, он представлял собой некий островок на балконе, убежище на случай изгнания из супружеской кровати.

Соевое мясо и чиа с амарантом

После того как Зина прочитала книгу древних тибетских рецептов для сохранения жизненной энергии, полки холодильника стали менять содержимое: вместо уютных кастрюлек с голубцами и картофельным пюре там появились возмутительно выпуклые бутылки с отварами и настоями неизвестного происхождения. Мясо в супе теперь стало соевым, в хлебе появились семена льна, а вместо утренней овсянки в тарелке образовалась склизкая жижа.

«Это чиа с амарантом, - важно сказала Зина. - Очень способствует похудению».

Иосиф Борисович и вправду похудел от волшебной каши, но не вследствие ее благостного действия на организм, а вследствие жуткого поноса, который стремительно настигал его каждое утро после ЗОЖ-завтрака. Из всего меню новоиспеченного адепта здорового питания бедный Иосиф одобрил только чесночную настойку на спирту. И то предложил употреблять спирт и чеснок отдельно - спирт в первой фазе приема жидкой пищи, чеснок во второй - как закусь.

Скупые мужские слезы

Но, к слову сказать, Зина чертовски похорошела: талия появилась где надо, шея стала тонкая. Иосиф Борисович поддерживал жену, хотя в душе его было сумрачно и тоскливо. «Зинуля! Во всем хороша мера! Давай уже остановись!» - пытался он образумить жену. Но умный человек знает, что невозможно вот так просто взять и остановить ураган в Техасе, внезапную икоту и женщину, стремящуюся к вечной молодости и красоте. Чувство меры здесь не работает.

С приходом весны Зина стала уходить в поля. За едой. Субботним утром она садилась на электричку до Истры и возвращалась уже к полудню с полной сумкой травы. «Ио-о-осииик, скоро будем обедать». Пока она варила на кухне суп из крапивы и строгала салат из одуванчиков, Иосиф Борисович тихо плакал в туалете и вспоминал свою прежнюю Зину, которая одной левой могла фаршировать шейку к обеду, а другой правой намазывать форшмак на утреннюю булочку. Вспоминал он и ее большую мягкую грудь, и тяжелую косу, завернутую халой над широкой теплой шеей... Все прошло, как с белых яблонь дым. На кухне командовала чужая женщина с пучком крапивы.

Здравствуй, солнце!

К началу сентября Зина прочитала 5 правил жизни тибетских лам и закрутила гайки потуже.

Батальон Иосифа Борисовича был разбит окончательно, поэтому он уже спокойно воспринимал то, что жена не пьет вина и после каждого приема пищи наматывает по комнате 1000 шагов, но новое правило «Приветствие мира» мешало ему жить в прямом смысле слова! Каждое утро в 5.30 Зина выходила на балкон и орала в пасмурное московское небо: «Здравствуй, солнце! Одари меня своей благодатью!» Ах, если бы он мог просто поглубже забраться под одеяло и никогда-никогда больше не вылезать из теплого убежища, не встречаться глазами с сочувствующими соседями, не отвечать на вопросы коллег: «Как сам, как жена?» «Жена сошла с ума и разговаривает с огурцами, когда их ест! Спасите меня! Поговорите со мной о моем остеохондрозе! Бросьте в меня домашней котлетой!» - так хотелось кричать Иосифу Борисовичу, но он только глубже кутался в одеяло.

И разверзлись небеса...

Гром среди ясного неба раздался весной. Да что там гром! Небо разверзлось и пролилось золотым дождем на семью Кусниевичей в прямом смысле этого слова.

Зина уверовала в уринотерапию. За пару дней Иосиф Борисович узнал, что после трех месяцев уринопрактики все болезни уйдут из тела, после пяти месяцев пития Зина станет ясновидящей, а после восьми она засияет, как золото.

Священный Грааль переполнился. Иосиф Борисович не стал дожидаться «золотого периода» в жизни жены и ушел. Просто собрал вещи и ушел. Но перед этим сказал: «Ты неплохая женщина. Я бы даже сказал - хорошая. Но иди ты, Зина, на хрен!»

Будучи уже в первом круге уринопросветления, Зина даже не расстроилась и не разозлилась на мужа, а следуя правилу тибетских лам видеть во всем знаки судьбы, пошла читать интернет о полезных свойствах хрена, на который была послана.

* * *

Для того чтобы покрыть суточную норму кальция, человеку достаточно употребить двести граммов творога или около 20 литров пива. Как говорится, думайте сами, решайте сами, как добиваться идеального состояния гармонии души и тела.