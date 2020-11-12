Бритни Спирс проиграла суд и останется под опекой своего отца

Бритни Спирс останется под опекой своего отца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс проиграла суд по лишению ее отца, Джейми Спирса, контроля над ее имуществом. 38-летняя певица по-прежнему останется под опекой родителя, который распоряжается ее жизнью и финансовым состоянием с 2008 года. Суд проигнорировала доводы защиты о том, что Бритни состоит в отношениях с молодым человеком Сэмом Асгари и хотела бы выйти за него замуж. Но отец артистки не разрешает ей сделать этого.

Защитник звезды также рассказал суду, что Бритни боится своего отца. Певица заявила, что не выйдет на сцену до тех пор, пока Джеймс следит за ее жизнью и имуществом, сообщает BBC. В ответ на эти доводы представитель Джейми Спирса заявил, что отец всегда действовал исключительно в интересах дочери.

В итоге судья отклонил иск Бритни, но заметил, что адвокаты артистки могут подать апелляцию. Суд также назначил финансовую компанию Bessemer Trust соопекуном певицы.

Певица состоит в отношениях с молодым человеком Сэмом Асгари. Фото: Инстаграм.

Бритни уже не в первый раз пытается избавиться он контроля родителя. Ранее суд отклонил иск певицы, в котором она просила освободить ее от опеки отца. Юристы Бритни пытаются добиться хотя бы частичной отмены опеки Джейми. Фанаты звезды создали в соцсетях движение #FreeBritney («Освободите Бритни), которое день ото дня набирает популярность.

Тем временем психическое состояние артистки вызывает все большую озабоченность у ее поклонников. Недавно Бритни записала видео, в котором попыталась весело и непринужденно рассказать, как она провела коронавирусное лето. При этом певица выглядела напуганной и затравленной, говорила сбивчиво и слишком быстро, как будто находилась под действием каких-то препаратов. В другом ролике она предстала перед камерой в одном бикини и станцевала откровенный танец. Через несколько часов артистка удалила ролик, но он уже успел просочиться в Сеть.

В психиатрической клинике артистка пролечилась всего год назад. Когда певица вышла из больницы, мать звезды Линн Спирс заявила, что отец удерживал ее в лечебнице насильно и заставлял пить психотропные препараты. Развернулась громкая судебная баталия за опекунство над Бритни, в которой ее отец пока одерживает победу.

В последнее время звезда снимает странные ролики и выкладывает их в Инстаграм.

Джейми Спирс является официальным опекуном дочери уже 12 лет. Он распоряжается ее финансами (личное состояние Бритни оценивается в 34 млн. долларов), а также следит за ее здоровьем. Без его разрешения Бритни даже не может выйти замуж или родить ребенка. Отец стал опекуном певицы после нервного срыва артистки, когда она месяц провела в реабилитационной клинике и потеряла родительские права на сыновей Шона и Джейдена. Бритни тогда очень переживала разрыв с мужем Кевином Федерлайном и плотно сидела на наркотиках. Артистка побрила голову, ворвалась в дом к Федерлайну и устроила скандал.

Но окончательно тревогу забили, когда скорая приехала в дом к Спирс, и медики нашли ее в ванной в полубессознательном состоянии. При этом маленькие дети артистки оставались одни без присмотра. Бритни прошла тогда курс лечения и завязала с наркотиками.