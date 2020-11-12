К нам вернулась «старая» сборная России. Та, у которой наши ожидания – наши проблемы

Черчесову придется возвращаться к тому, с чего он начал. Вновь делать из сборной России настоящую команду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вы помните сборную России до ЧМ-2018? Ту самую, что никак не могла победить и проигрывала даже Катару. А еще раньше при других тренерах играла вничью с Казахстаном и Молдавией. Так вот, у нас плохие новости – она возвращается.

К чему мы привыкли после ЧМ-2018? К тому, что у Черчесова сборная поняла себе цену - научилась стабильно обыгрывать тех, кого должна, проходить соперников, равных по классу, и давать бой топ-сборным. И к тому, что сборная сражалась в каждом матче, не делая поправку, кто перед ней – Бельгия или Сан-Марино.

За это сборную полюбили. За это перестали над сборной смеяться. За это, даже когда сборная проигрывала, к ней относились с уважением.

А в контрольном матче против Молдавии все это пропало. Впервые за два с лишним года на сборную России было неловко смотреть. Блеклая, тусклая команда, которая не делает всего, чтобы понравиться своим болельщикам. Она теперь не готова умирать в матче против неинтересного ей соперника. Она опять стала делить матчи на важные ей и не очень. На те, где надо бегать, и те, где надо отдыхать. И за это расплачивается результатом.

Нулевой во всех отношениях ничье с Молдавией можно найти массу оправданий. Множество дебютантов. Убийственный календарь и усталость. Мертвые пустые трибуны. Тренировочный матч. Можно даже найти в ней плюсы и бросить в ответ тем, кто требовал свежей крови в команде: вы хотели резкого омоложения сборной России? - Вот, наслаждайтесь.

Но как-то не хочется. А хочется понять одно: как новички сборной России взяли и запороли себе дебют? Как упустили шанс сделать приятным одно их самых важных событий в карьере – первый матч за национальную команду страны?

А Черчесову придется возвращаться к тому, с чего он начал. Вновь делать из сборной России настоящую команду. Ту, которая не для себя, а для болельщиков. Вот бы успеть вспомнить как это делается за те два дня, что остались до игры с Турцией.