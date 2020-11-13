Премия GQ «Человек года»: экстремальное декольте Седоковой, парни с маникюром и Элтон Джон за кулисами

«Музыкант года» по версии GQ Моргенштерн. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: ТАСС

Пятница, 13-е даст старт двухмесячным ограничениям в столице: с этого дня, как в популярной песне, «никаких больше вечеринок»: запрещены культурные, развлекательные и выставочные мероприятия. Но ежегодная премия GQ «Человек года» успела аккурат до роковой полуночи: вечером 12 ноября во МХАТе имени Горького организаторы раздали заветные статуэтки всем победителям.

Впрочем, отметиться на последней светской вечеринке успели не только участники, но и многочисленные гости: Ксения Собчак, Милош Бикович, Яна Рудковская, Альбина Джанабаева, певица Елка, Агата Муцениеце, Дмитрий Шепелев, Тина Канделаки, Глюкоза, Анна Седокова, Максим Матвеев, Ингеборга Дапкунайте, Сати Казанова...

Ксения Собчак на Премии GQ. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: ТАСС

По негласному общему мнению, битва нарядов в этот вечер развернулась между Собчак и Седоковой. Телеведущая выбрала стильный костюм с пышными алыми рукавами, а экс-«ВИА Гра» - красное шёлковое платье по фигуре с экстремальным декольте. Кстати, сексуальность Ксении Анатольевны в этой модной схватке не стоит недооценивать: в глубоком вырезе ее пиджака то и дело мелькало прозрачное белье.

Анна Седокова с мужем баскетболистом Янисом Тиммой Фото: СОЦСЕТИ

Среди мужчин наибольший ажиотаж ожидаемо вызвал Филипп Киркоров, теперь уже неотделимый от своего верного спутника Давида Манукяна - рэпера и жениха Ольги Бузовой, который обошёл ее и как-то умудрился записать дуэт с поп-королем. Правда, Киркорову в этот вечер наперебой сулили в напарники блогеров Даню Милохина и Моргенштерна. Оба парня, на которых в соцсетях подписаны десятки миллионов пользователей, появились на премии по последней моде - с маникюром, который всячески демонстрировали на камеры.

Даня Милохин и Моргенштерн

Ведущим церемонии стал Иван Ургант, отпускавший в адрес коллег по шоу-бизнесу колкие шуточки: «Запахло тестостероном - значит, Филипп Киркоров снова проводит гормональную терапию», «Запахло жареным - значит, в зале Ксения Собчак. Следом повеяло вареным - значит, с мужем...». Впрочем, одна шутка организаторов зашла всем без исключения: за закрытыми кулисами на сцене динамики разрывались хитом Элтона Джона - якобы уважаемый сэр прилетел на премию, но в целях профилактики ковида выступал за шторкой. Кстати, антикоронавирусные меры интересовали в этот вечер только мифического певца: все остальные беззаботно целовались и обнимались, не вспоминая про маски и социальную дистанцию...

СПРАВКА «КП»

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«Режиссёр года»: Эдуард Оганесян («Чики»)

«Актер года»: Юра Борисов («Бык», «Фея», «Калашников»)

«Музыкант года»: Моргенштерн

«Открытие года»: Даня Милохин

«Автор года»: Борис Акунин – роман «Просто Маса»

«Лицо с экрана»: Алексей Пивоваров («Редакция»)

«Спортсмен года»: Никита Нагорный – трижды золотой медалист Чемпионата мира по гимнастике

«Продюсер года»: Вячеслав Муругов

«Настоящий герой сериалов»: Константин Богомолов, и другие.