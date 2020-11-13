В Москве начали выдавать термонаклейки, которые помогут родственникам не потерять своих близких с деменцией

В Москве в сентябре запустили пилотный проект «Помогите мне вернуться домой» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Потеряться — не значит пропасть. Это точно знают поисковики отряда «Лиза Алерт», которые уже много лет по всей стране ищут пропавших людей. Но труднее всего, пожалуй, приходится при поисках пожилых людей с деменцией. Нередко бывает так, что человек выходит, например, в магазин, а потом не помнит ни как дойти до дома, ни в каком городе он живет.

Чтобы у таких бабушек и дедушек был шанс получить помощь в Москве в сентябре запустили пилотный проект «Помогите мне вернуться домой». Его суть в том, что люди из группы риска получают наклейки со специальным QR-кодом, в котором зашифрованы данные человека и контакты его родных. Эта информация поможет, если пожилой потерялся. И недавно в столице открылось четыре пункта выдачи термонаклеек с QR-кодом. Получить их можно бесплатно.

«Помогите мне вернуться домой» реализуется при сотрудничестве калининградского фонда «Виктория», фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Проект как раз нацелен на то, чтобы помочь поисковикам быстрее найти пропавшего человека с помощью специальных термонаклеек с кодом, — рассказала порталу Открытые НКО Александра Щеткина, президент Фонда Альцрус. — Для Москвы используется QR-код с текстом «Этот человек мог потеряться», регистрационным кодом и телефоном горячей линии отряда «ЛизаАлерт». Каждый код привязывается к определенному человеку, участнику проекта, и городу, в данном случае, к Москве. Информация об участнике и его близких (только ФИО и контакты) хранится в базе данных, к которой есть доступ у поисковиков.

Любой гражданин, встретив на улице человека с наклейкой, сможет считать QR-код и сообщить его поисковикам, которые по базе узнают контакты родственников потерявшегося и свяжутся с ними.

По данным Минздрава в России насчитывается более 2 миллионов человек с болезнью Альцгеймера и другими видами деменций, они нередко теряют ориентацию во времени и пространстве, уходят из дома и теряются. Проходят километры в поисках дороги домой. Находясь в пути несколько дней без воды и еды, человек уже не может сообщить ни свое имя, ни адрес, ни телефоны близких. Часто такие люди пропадают бесследно или остаются в больницах не найденными и умирают как неизвестные, так и не дождавшись встречи с родными. По статистике «ЛизаАлерт» в России с 2010 года в отряд поступило более 17 000 заявок на поиск людей старше 65 лет в природной среде и городах.

— Мы надеемся, что благодаря таким идентификационным наклейкам люди с деменцией станут быстрее находиться. Часто бывает, что видишь в метро на станции пожилую женщину, которая не может сказать, куда она едет и откуда. Имея такую наклейку, можно легко связаться с поисковиками, которые вызовут родственников, и человек найден. Это же настоящее чудо, — считает Александра Щеткина.

Термонаклейку легко использовать, но так как в пилотном варианте всего 4 шутки, то рекомендуется их наклеить на кусочек ткани и уже его пришивать к верхней одежде, к белью. Такая наклейка на нижнем белье позволит привлечь внимание медицинского персонала, в случае, если человек с деменцией оказался в больнице.

Пожилые люди из группы риска получают наклейки со специальным QR-кодом, в котором зашифрованы данные человека и контакты его родных

ВАЖНО

Теперь такие наклейки и полезную информацию для родственников, ухаживающих за близкими с деменцией, можно получить в четырех пунктах выдачи, которые удобно расположены в разных частях Москвы.

Пункт выдачи термонаклеек №1:

Центр социального обслуживания «Время заботы»

График: с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов, предварительно позвонить 8 (495) 798 94 89.

Адрес: Улица Искры, д.31, корп.1, 2 подъезд, офис 217 (2 этаж) Тел: 8 (495) 798 94 89

Пункт выдачи термонаклеек №2:

Центр социального обслуживания «Невозраст»

График: в понедельник и в четверг с 11 до 17 часов

Адрес: Хорошевское шоссе, д. 35, к. 1, офис 318 (3 этаж) Тел: 8 (499) 753 30 13

Пункт выдачи термонаклеек №3:

Товары для лежачих больных и активных пациентов «Альцстор»

График: с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, суббота-воскресенье с 9 до 18 без перерывов

Адрес: Электродный проезд, д.16 (2 этаж) Тел: 8-800-222-48-78

Пункт выдачи термонаклеек №4:

Центр Диагностики и Лечения стоп P.Parts clinic

График: с понедельника по воскресенье без перерывов

Адрес: Тетеринский переулок, дом 12 ,1 подъезд, на двери коричневый домофон с одной кнопкой Тел: +7 (495) 150 66 30, +7 965 433 88 55

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