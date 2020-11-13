Индекс «Пятёрочки» показал, что в пандемию рост цен сдерживали крупные ритейлеры

В Москве, Санкт-Петербурге, а также в Центральной части России, на Урале и в Сибири он составил 89%, 93% и 99% соответственно. Это означает, что в пандемию цены на продукты в сети были ниже, чем в среднем по рынку.

Индекс «Пятёрочки» - это соотношение стоимости продовольственного набора по средним ценам в магазинах торговой сети и стоимости условного (минимального) перечня продуктов, рассчитываемой Росстатом. Для простоты расчетов за 100% принят показатель Росстата, а индекс «Пятёрочки» показывается как доля от него. Методология верифицирована Росстатом Российской Федерации.

Как следует из расчетов Росстата, в июле, августе и сентябре этого года продукты из базовой продовольственной корзины в среднем по стране можно было приобрести за 4 375 рублей, в Москве – за 5 413 рублей, в Санкт-Петербурге – за 5 070 рублей. В этот же период аналогичный набор продуктов в универсамах торговой сети «Пятёрочка» стоил 4 316 рублей в магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, 4 805 рублей - в столице и 4 717 рублей - в городе на Неве. Легко подсчитать, что индекс «Пятёрочки» в третьем квартале составил 99%, 89% и 93% соответственно. И это несмотря на то, что на протяжении всего третьего квартала продовольственная инфляция постепенно ускорялась – с 3,4% в июле до 4,3% в августе и 4,4% в сентябре!

Серьезный вклад в ускорение инфляции внесла плодоовощная продукция. Однако в «Пятёрочке» многие овощи в третьем квартале подешевели относительно второго квартала (апрель, май, июнь). Например, капуста стала дешевле на 26%, картофель – на 22%, лук – на 41%, огурцы – на 28%, морковь – на 4%. Также снижение цен в торговой сети зафиксировано на «внесезонные» продукты - вермишель (на 9%), замороженную рыбу (на 5%), яйца (на 12%) и соль (на 3%).

Торговая сеть поддерживала высокую доступность продуктов на протяжении всего периода ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Стабильно низкие цены удерживались, в основном, за счет крупных оптовых закупок, улучшения логистики и пополнения и без того внушительного автопарка.

Возьмем первые девять месяцев 2020 года, большинство из которых пришлись как раз на пандемию. По подсчетам специалистов, стоимость минимальной продуктовой корзины в «Пятёрочке» была на 1% дешевле, чем в среднем по рынку в Центральной части страны, на Урале и в Сибири (4 279 рублей против 4 304 рублей). Интересно, что в Москве разница была более существенная – 11% (4 744 рубля против 5 308 рублей). В Санкт-Петербурге же выявилось среднее значение – 5% (4 734 рубля против 4 992 рублей).

В этот сложный период тяжело было многим россиянам. Поэтому торговая сеть старалась сдерживать общерыночные тенденции. В частности, в Москве корректировки стоимости базового проднабора в «Пятёрочке» происходила меньшими темпами, чем в среднем по рынку. Цена минимальной корзины в российской столице, опять же по данным Росстата, в январе-сентябре выросла на 2,4% в годовом сопоставлении. А в торговой сети эта цифра оказалась значительно меньше - всего 0,7%.

Вместе с этим стоимость базового набора из самых доступных в своих категориях продуктов в «Пятерочке» даже снизилась: в Москве цены уменьшились на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 2%, в среднем по стране – на 1,5%. Если брать в абсолютном исчислении, то по итогам третьего квартала стоимость базового набора из самых доступных в своих категориях продуктов составила 3 152 рубля (в Москве), 3 210 рублей (в Санкт-Петербурге) и 2 694 рубля (в Центральной части страны, на Урале и в Сибири) . Это на 37-42% (!) ниже, чем в среднем по рынку. Последний показатель очень важен для российских пенсионеров и людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.