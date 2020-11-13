Дороги будут налажены: в Москве презентовали передвижную лабораторию непрерывной диагностики автодорог «Эскандор»

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

В столице презентовали первую инновационную передвижную лабораторию непрерывной диагностики автодорог «Эскандор». Она была создана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Такая лаборатория в России первая. Во всем мире такого типа лабораторий около 20, всего четыре производителя создают такие системы. Мы изучили международный опыт и сделали лучше. Лаборатория бюджетная и практически полностью состоит из отечественных комплектующих, - сказал Алексей Варятченко, генеральный директор ФАУ «Росдорнии».

Федеральные дороги исследуют ежегодно, но способы устаревшие и достаточно длительные. Машина с датчиками останавливается через каждые 50 метров - фиксируются данные. «Эскандор» же позволит заменить три такие машины. Максимальная скорость, при которой возможно проведение обследований – до 80 км/час, то есть «Эскандор» будет двигаться со скоростью транспортного потока, для сбора данных ему не придется останавливаться и создавать помехи на дороге. Лаборатория способна выявлять ослабленные зоны в дорожном полотне и создавать цифровой «двойник» дороги в режиме реального времени для передачи в системы контроля дорожных фондов.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Что из себя представляет передвижная лаборатория «Эскандор»? Это комплекс измерительных систем, выполненный в виде автопоезда на базе КАМАЗа. Он способен обследовать дороги сразу по нескольким параметрам: прочность дорожного полотна, продольная и поперечная ровность дороги, глубина и профиль колеи, сцепные свойства дороги.

- Лаборатория оснащена георадаром – системой георадиолокационного зондирования «ОКО», которая показывает все слои дорожной конструкции. Обследование проводится с помощью мобильного лазерного сканера, в котором применяется технология LiDAR. Большой сканер позволяет снимать миллион точек в секунду. Внутри машины мы расположили балку с 14 лазерами, которые делают 4000 кадров. Система отслеживает дорожное полотно и с помощью высокочувствительных датчиков - 8000 импульсов на оборот, - рассказал Евгений Кошель, генеральный директор «СпецмашДиагностика».

По сути, изучать дороги будет искусственный интеллект, который даст точную оценку качеству.

Созданию передвижной лаборатории непрерывной диагностики автодорог «Эскандор» предшествовал важный шаг - «оцифровка» 1,5 млн км дорог, среди которых федеральные, муниципальные, региональные (в рамках создания системы контроля дорожных фондов). По трассам была собрана имеющаяся информация, а задача региональных субъектов вносить данные по ремонтным работам, по обращениям людей. В перспективе будут построены маршруты и на них выведут лабораторию «Эскандор».

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

- Для того чтобы проехать все дороги страны в ближайшие пять лет, необходимы, как минимум, четыре лаборатории «Эскандор». Передвижная лаборатория непрерывной диагностики автодорог начнет свои исследования уже весной 2021 года, проедем по Ростовской и Астраханской областям, - сказал Алексей Варятченко, генеральный директор ФАУ «Росдорнии».

- Как будут использоваться собранные данные?

- Сейчас в субъектах проводятся исследования автомобильных дорог, но централизованно нигде не собираются. Мы планируем подход изменить. Все данные (с новых машин «Эскандор» и существующих систем) будут передаваться в Систему Контроля Дорожных Фондов, будут там накапливаться. Туда же будут собираться данные о ремонтах.

Таким образом, специалисты смогут проанализировать насколько правильно идет расход денег на дороги. А также решать две основные задачи: сообщать адресно о потребности в ремонте и распределять приоритеты - куда в первую очередь нужно тратить деньги.

Напомним, что впервые о планах по созданию инновационной дорожной лаборатории стали говорить в конце 2019 года. Макет и описание систем были представлены на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге.