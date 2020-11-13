«Врачи рекомендовали дыхательную гимнастику»: Виктора Дробыша выписали после лечения коронавируса

Виктор Дробыш пока работает дома. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Близкие и артисты Виктора Дробыша вздохнули с облегчением – продюсера выписали домой. Дробыш лечился от коронавируса, а теперь будет продолжать реабилитацию дома.

Мы дозвонились Виктору Яковлевичу, чтобы поздравить с выздоровлением. Виктор Дробыш рассказал kp.ru: «Меня отпустили наконец-то домой. Я ещё не до конца оправился от болезни, и врачи рекомендовали ежедневно выполнять дыхательную гимнастику для поддержания тонуса и побольше отдыхать».

На днях стало известно, что известный продюсер Виктор Яковлевич Дробыш госпитализирован в больницу с COVID-19. Доктора сделали вывод, что болезнь звезды протекала в средней степени тяжести. Но почти все уже позади – и Виктор Дробыш уже принялся за работу дома – вышел на связь со своими подопечными. Продюсер устал без работы, уже вышел в прямой эфир инстаграма, провел рабочее совещание в режиме оnline, к которому подключил свой бойбэнд «Не говори маме». Дробыш с участниками группы слушали новые демо их будущих треков, а сами ребята исполнили несколько песен из нового альбома «Ты влюблена».

Врачи сообщили продюсеру, что его болезнь была средней тяжести. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Спасибо большое за заботу всем, кто мне писал и спрашивал про самочувствие. Пока работаю из дома», - сообщает Дробыш.

Коллеги и друзья поздравляют Дробыша с выздоровлением, желают скорее вернуться к активной жизни. Поэтесса Сола Монова обратилась к Виктору Яковлевичу с модным теперь пожеланием: «Здоровья! Мощных антител на долгое время!»

Доктора рекомендуют выполнять дыхательную гимнастику регулярно не только переболевшим, но и всем в нынешних условиях. К примеру, упражнения дыхательной гимнастики Стрельниковой можно найти в интернете. Стас Пьеха недавно рассказывал нам, что именно эта гимнастика помогла ему в период реабилитации после коронавируса. Многие артисты после окончательного выздоровления отправляются на реабилитацию в санатории – так восстанавливались Алена Бабенко, Алика Смехова.

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