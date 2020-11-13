Село Повалихино в шоке: Собчак прилетела к нашей главе на вертолете и сразу спросила: «Муж пьет?»

Избранная глава селения Повалихино Марина Удгодская Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Золушка всея Руси, уборщица из костромского села Повалихино Марина Удгодская, снова всех удивила. Сначала она в сентябре чудесным образом выиграла выборы главы своего села.

А теперь из глубин костромских земель пришла ожидаемая новость: Удгодская подала … в отставку. Что предсказывали после выборов почти все.

Тогда, в сентябре, выигрыш обыкновенной сельской уборщицы у главы-единоросса (который сам и предложил Марине стать техническим кандидатом) наделал много шума.

Выяснилось, что строптивость народа русского уже трудно сдержать муниципальными фильтрами, административным ресурсом или логикой. Повалихинцы, как заговоренные, в каком-то массовом отчаянии проголосовали за 35-летнюю Марину, не рассчитывая что-то изменить в своем медвежьем углу, в котором уже ничего не осталось – ни сельского хозяйства, ни производств, лишь грибы, ягоды, да недовырубленный лес. И голосовали из фатализма – ведь хуже быть все равно не может.

В то, что произошло потом, Повалихино не может поверить до сих пор.

Армия журналистов и телеоператоров решительно всех российских каналов ворвались в деревню.

Затем пошла «вторая волна» - высадился десант журналистов из Би-би-си и других иностранных СМИ.

А потом в деревне приземлился … вертолет. В Повалихино прилетела сама Ксения Собчак!

Сошествие звезды с небес здесь запомнят навсегда, сложат деревенские легенды, сказания, а может и знаменитые на весь русский Север повалихинские частушки.

- Почему у вас людей на улице так мало? – первым делом спросила Ксения Анатольевна у первого подвернувшегося селянина. - Мужики сейчас пьют, конечно...

- Почему, сразу пьют? – нахмурился абориген. – Если б пили, они бы здесь, с вами, уже стояли.

И ушел.

По преданию, тот же вопрос Собчак задала новому главе Повалихино — Марине Удгодской.

- Муж пьет?

- Нет, он работает, - изумилась, согласно легенде, Удгодская. И даже, как гордо говорят сельчане, заявила Собчак, что устала от интервью и у нее много дел. Мол, давай, звезда, до свиданья.

Помнится, сразу после выборов в разговоре со мной бывшая уборщица искрилась надеждами.

- Мне тут прислали список книг, которые надо прочитать. Люди заботятся. Они меня так поддерживают! – счастливо смеялась Марина. - А мне для начала для этих людей надо у села запруду построить, чтоб дети купались. Дел много.

Но уже, через месяц подает в отставку.

И депутаты сельсовета это решение утвердили.

Мечты Марии разбились о жестокую реальность – ни образования, ни опыта у нее нет. А то, что могло их заменить - массовой поддержки села - на деле тоже не оказалось.

Народ ведь как думает – наше дело проголосовать, а там, вертись, как знаешь.

Хотя с другой стороны - областные власти, поддерживают «звездочку» федерального масштаба как могут. Удгодскую возили на обучение в Кострому, ее принял сам губернатор.

Более того, московские бизнесмены, прослышав о романтической истории «Народного главы села», решили поставить в Повалихино детскую площадку.

И слава Золушки, похоже, снова изменила ее судьбу

Удгодская забрала заявление об отставке и заявила, что продолжит руководить поселением, которое вообще-то состоит не из одного Повалихино, а трех десятков полувымерших деревень.

"Быть главой, значит отвечать за то, как живут твои земляки. Сложная работа. Ответ-ствен-ность! – сказала она. - Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но потом депутаты пообещали мне помочь. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района. Он тоже обещал мне помогать".

- Тяжело ей, конечно. Нервничает, - согласился в разговоре со мной глава Чухломского района Владимир Бахвалов. - Понять ее можно – у нее дома хозяйство, дети, а тут столько забот... Но я уверен, справится. Она девушка упорная, способная. И учится она быстро.

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