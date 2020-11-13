Женщинам, сражающимся с раком груди, помогут справиться со стрессом

На русский язык название методики майндфулнесс часто переводят как "осознанность", "полнота осознания Фото: Евгения ГУСЕВА

Рак - страшный диагноз. Когда человек слышит о нем, меняется буквально вся жизнь, взгляды, представления, надежды. Для многих это не только тяжелое физическое испытание, но огромный психологический стресс.

Поэтому пациентам нужна помощь не только врачей-онкологов, но и специалистов по психологии. Это поняли в Центре поддержки по вопросам рака груди «Вместе». С 11 ноября здесь запущен специальный курс для для женщин, столкнувшихся с онкологией.

В нем применяют технологию майндфулнесс - на русский язык название этой методики часто переводят как "осознанность", "полнота осознания". Это программа по снижению уровня стресса, которую используют психотерапевты, специалисты по медитации. Центр «Вместе» впервые в России адаптировал методику для работы с онкопациентами и сделал ее частью комплексной программы помощи.

— Изначально эта программа была ориентирована на людей ежедневно находящихся в стрессовой ситуации по долгу службы. И там она показала замечательные результаты. Первые научные исследования, доказавшие эффективность майндфулнесс для людей с онкологическим диагнозом, были проведены в 2000 году. С тех пор по всему миру проведено более 30 рандомизированных контролируемых исследований, подтвердивших его эффективность для различных групп онкопациентов, - говорит Оксана Молдованова, президент Благотворительного фонда «ДАЛЬШЕ».

Центр «Вместе» впервые в России адаптировал методику для работы с онкопациентами

Организаторы надеются, что занятия помогут участницам не только преодолеть стресс, но и мобилизовать все силы организма на победу над болезнью.

—Эта практика относится к методам когнитивно-поведенческой терапии, помогающим работать со стрессом и тревогой. В её основу положен практический опыт буддисткой медитации и современные данные нейробиологии. Регулярно практикуя майндфулнесс, вы ощутите снижение стресса и тревоги. Курс майндфулнесс — это вид ментального тренинга, благодаря которому тренируется способность сохранять позитивное состояние ума. Это простой, но эффективный метод поработать над своей осознанностью, который позволяет справляться с навязчивыми мыслями, повысить ясность ума, стрессоустойчивость, эффективность и качество жизни. И что очень важно, метод подходит для любого человека, ведь в его основе медитация без религиозного или эзотерического контекста, - поясняет Светлана Хамаганова, эксперт Центра «Вместе», executive коуч, психофизиолог, сертифицированный преподаватель майндфулнесс, эксперт в области стресса и эмоциональной компетентности, Директор Центра осознанного лидерства.

Курс доступен онлайн, поэтому посетить его могут участницы со всей России. Как и все услуги, оказываемые в Центре, курс доступен на благотворительных началах, абсолютно бесплатно. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.