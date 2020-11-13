Россельхозбанк поможет в продвижении более 500 региональных брендов с помощью экосистемы «Своё. Родное»

Все они примут участие в отборе и комплексной программе поддержки, разрабатываемой министерством. Одним из ключевых мероприятий по продвижению уникальных региональных продуктов станет размещение их производителей на цифровой платформе «Своё. Родное» Россельхозбанка, который выступает генеральным партнером конкурса. Это позволит предприятиям малого и среднего бизнеса найти новых клиентов и реализовать свою продукцию напрямую, без посредников. Кроме того, компании смогут предложить туристические услуги. Почти каждый третий бренд участвует в номинации Россельхозбанка «Загляните на огонёк», критерием отбора в которой является способность продукта привлекать туристов в регион.

Россельхозбанк также разместит изображения продукции на своих банковских картах. Таким образом, производители получат уникальную возможность заявить о себе не только в пределах своего региона, но и на всю страну: РСХБ обслуживает порядка 7 млн клиентов.

«Труд фермеров вызывает особое уважение. Для нас это свои люди, настоящие труженики, и наша задача помочь им раскрыть свой потенциал по максимуму. Ведь отечественная продукция не уступает иностранной по качеству. А по ряду позиций – даже превосходит ее. Об этом надо знать и этим стоит гордиться. Чтобы помочь фермерским хозяйствам прорекламировать и продать свою продукцию широкой городской аудитории, мы размещаем их на онлайн-платформе «Своё. Родное». Такое «цифровое знакомство» позволит миллионам людей приобщиться к неповторимому ассортименту вкусов, присущих российским регионам, а еще воспользоваться туристическими предложениями и своими глазами увидеть, чем живут села и малые города России. Уверен, фермеры не только продвинут признанные бренды, но и создадут новые продуктовые «имена», которые будут популярны среди наших соотечественников и иностранных покупателей», – прокомментировал Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Самые распространенные среди представленных на конкурс брендов – молочная, мясная и плодоовощная продукция, кондитерские товары и безалкогольные напитки. Среди номинантов есть как уже широко известные продукты, например, таежный мед и вологодское масло, так и совсем новые для российского потребителя, такие как вяленое филе страуса из Башкирии или коломенская улитка.

Наиболее активными регионами, участвующими в номинации «Загляните на огонёк», стали Республика Марий Эл (15 заявок), Татарстан (13 заявок), Калининградская (12 заявок) и Московская (10 заявок) области, а также Республика Саха (Якутия) (7 заявок). Всего в номинации подано 168 заявок.

Победителей в каждой из номинаций конкурса в декабре выберет экспертная комиссия, в состав которой вошел Борис Листов. Кроме того, с 19 ноября по 2 декабря пройдет народное голосование на сайте проекта, в ходе которого каждый житель страны сможет поддержать любимый продукт и свой регион.