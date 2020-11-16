Лекарство вечной молодости, или Старость в радость

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Государство заботится о качестве жизни населения: в рамках национального проекта «Демография» разработана специальная методика для увеличения продолжительности жизни и сохранения здоровья граждан. Ученые всего мира пытаются найти эликсир молодости и таблетку от всех болезней. Но пока панацеи нет. Экология, вредные привычки, стресс, различные заболевания существенно влияют на здоровье россиян. Негативно на продолжительность и качество жизни воздействуют различные вирусы и инфекции. Один из них – COVID-19. Вирусологи говорят, что он останется с нами навсегда. Уходить инфекции некуда, тем более что во всем мире большинство людей переносят ее бессимптомно. Вирус циркулирует в человеческой популяции. На Земле насчитывается около 100 миллионов разнообразных вирусов. За свою жизнь каждый человек сталкивается с несколькими десятками вирусов – от ротавирусов до ОРВИ. Ежегодно в России умирают от гриппа 100 - 450 тысяч человек, а от пневмонии – около 30 тысяч, а болеют миллионы. Так, сезонным ОРВИ, включая грипп, в нашей стране ежегодно заболевают порядка 20 – 40 млн человек.

Мы все смертны, или Все познается в сравнении

Уже сегодня китайцы строят вирусные центры, где занимаются экологией вируса, организуют экспедиции, выделяют вирусы из животных, насекомых, растений и изучают их. Это очень важно, в России такого нет. Хотя впервые миру людей открыл мир вирусов русский ученый Дмитрий Ивановский. В советское время у нас была самая сильная в мире школа вирусологии. И в этом направлении мы должны быть впереди. Но увы…

Помимо лечения заболевания современными качественными и эффективными препаратами, важна профилактика. Необходима вакцинация, без нее трудно справиться с заболеванием – это видно на примере Гепатита С, Гепатита В, кори и других. Например, российский календарь прививок сильно отличается от западного. У нас в обязательном порядке не вакцинируют от менингококка, гепатита А, папилломавирусной инфекции. Только вакцина создает устойчивый иммунитет к возбудителю инфекции. Так, например, заразиться вирусом гриппа после вакцинации можно, но течение заболевания будет легким и без осложнений. Благодаря вакцинации были побеждены многие смертельно опасные заболевания, например оспа, столбняк, полиомиелит, дифтерия, корь, свинка.

Помимо вакцинации, необходимо укреплять иммунитет. В организме человека существует целая система, именно она отвечает за «невосприимчивость» к возбудителям инфекционных заболеваний. Защищая организм, иммунная система реагирует на всё, что попадает извне. Но иногда происходят сбои, в результате возникают такие серьезные аутоиммунные заболевания, как сахарный диабет, ревматоидный артрит, болезнь Аддисона и другие. Как говорится, болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому так важно придерживаться здорового образа жизни: заниматься плаванием, много ходить, делать утреннюю гимнастику, закаляться. Создать крепкий иммунитет помогут полноценный сон и активный отдых. А смех, как известно, продлевает жизнь. Правильное полноценное питание, обогащенное витаминами и минералами, – эффективный инструмент поддержания иммунной системы в отличном состоянии.

Прошлое, настоящее и будущее биомедицины

Современная жизнь, особенно в мегаполисе, вносит свои коррективы. На помощь иммунной системе приходят современные инновационные препараты. С их помощью удается излечить болезни, которые когда-то казались неизлечимыми. Биотехнологии в здравоохранении позволяют не просто бороться за каждого пациента, но и поддерживать здоровье человека, чтобы он мог вести активный образ жизни и оставаться полноценным дееспособным членом общества до глубокой старости. В заботе об иммунитете нации лидируют японские ученые. Статистика свидетельствует о том, что еще полвека назад в Стране восходящего солнца было около 100 человек, перешагнувших столетний рубеж, а сейчас таких людей более 20 000. Возможно, через каких-то 5–10 лет данный показатель значительно увеличится.

Япония – победила COVID-19, здесь зафиксирован самый низкий показатель инфицирования людей и летальности. Быстрое восстановление японцев после тяжелой инфекции удивило мировую общественность. Миллионы японцев применяют постоянно полипептидную терапию. Это способствует быстрой реабилитации благодаря природному составу применяемых препаратов. В процессе восстановления Японии после трагедии Хиросимы и Нагасаки было разработано множество национальных программ здравоохранения, направленных на минимизацию последствий применения оружия массового поражения и общее оздоровление нации. Эти программы показали отличные результаты, и их не собираются отменять. Вместо этого их активно развивают, давая возможность участвовать в них всему населению, независимо от возраста. Одной из таких программ является плацентарная Лаеннек-терапия, основанная на препаратах компании Japan Bio Products, в который входит гидролизат плаценты человека с низкомолекулярными регуляторными пептидами, микро- и макроэлементами и витаминами. Плацентарная Лаеннек-терапия позволяет правильно настроить работу всех физиологических систем человека, стимулирует на клеточном уровне вялые, застойные, угасающие из-за различных болезней или возрастных изменений жизненные процессы, а также корректирует и обращает вспять патологические состояния. Хотя эта программа изначально была направлена на снижение последствий влияния радиационного излучения, со временем статистические данные показали, что воздействие гидролизата плаценты человека высокой очистки, производства Japan Bio Products, имеет намного более широкое воздействие на организм в случае введения самым эффективным способом, то есть капельно. Сложившаяся многолетняя мировая практика клинического применения в медицинских учреждениях свидетельствует об эффективности и безопасности такой терапии. У пациентов наблюдается снижение маркеров воспаления функций печени и почек, происходит насыщение кислородом тканей и органов, снижается одышка и облегчается дыхание, происходит общее омоложение организма. К сожалению, гидролизат плаценты человека относится к полипептидным биопрепаратам, качество которых очень сильно зависит от процессов производства. Такие препараты считаются уникальными, то есть не воспроизводимыми при других условиях производства. Поэтому дженериков таких препаратов не бывает, а качество так называемых биосимилярных препаратов обычно сильно уступает оригиналам.

Родоначальником плацентарной тканевой терапии был русский ученый Владимир Филатов. Широкое применение она получила в офтальмологии, терапии, хирургии, онкологии и других областях медицины. Тканевая терапия влияет на весь организм, заставляя работать механизмы защиты как у здорового, так и у больного человека. Филатов разработал тканевую терапию практически в условиях фронта, для лечения раненых, что спасло огромное количество жизней.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что будущее за биомедициной. Современные технологии позволяют совершать революцию в здравоохранении. И возможно, совсем скоро сбудется мечта многих россиян – танцевать на свадьбе правнуков и в свой вековой юбилей оставаться молодыми и красивыми.