«Сыктывкар Тиссью Груп» И WWF начали совместный эко-проект

Знаете ли вы, что такое «первозданный лес»? Это лесной массив, не тронутый человеком. В таких лесах тонкие экосистемные связи выстраивались веками. Эти леса сохраняют биоразнообразие, помогают регулировать водный режим, защищают почву и, наконец, сдерживают экстремальные погодные катаклизмы.

0,5 млн гектаров вот такого бесценного первозданного леса ежегодно теряет наша страна из-за лесозаготовки! По данным WWF, лишь 1/5 первозданных лесов в России остались нетронутыми, и уже через 80 лет наша страна может полностью утратить такие лесные массивы – в первую очередь, из-за неконтролируемой и нелегальной лесозаготовки.

Поэтому покупая изделия из древесины (прежде всего - бумагу и ее производные) сомнительного происхождения, мы косвенно способствуем уничтожению первозданных лесов России. Все больше крупных производителей товаров из древесины и целлюлозы призывают своих потребителей покупать товары из сырья, заготовленного по всем стандартам рачительного лесопользования. А самые «продвинутые» игроки рынка запускают широкомасштабные эко-проекты с крупнейшими природоохранными организациями.

Так, с ноября 2020 года в сетях крупнейших российских ритейлеров появится бумажная продукция компании “Сыктывкар Тиссью Груп” - бренда Veiro – с фирменным значком панды. Часть средств от продажи этого товара компания передаст на природоохранные проекты WWF России.

Совместный лицензионный проект одного из крупнейших российских производителей санитарно-гигиенической продукции и Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) – эксклюзивный в данном сегменте рынка. Он должен продемонстрировать, что экологическая, экономическая и социальная устойчивость бизнеса - это целенаправленная работа, которая может изменить практику лесопользования в лучшую для природы и людей сторону.

«Компания СТГ намерена играть ведущую роль в деле обеспечения устойчивого развития сферы целлюлозно-бумажного производства. Мы верим, что своими действиями и примером можем оказывать позитивное воздействия на общество и планету в целом – «бизнес во благо» является неотъемлемой частью стратегии развития компании», – говорит Нина Прасолова, директор по связям с общественностью и продвижению СТГ.

Ключевые приоритеты ОАО СТГ в области охраны окружающей среды включают внедрение принципов устойчивого развития по всей производственно-технологической цепочке. ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп» имеет сертификат FSC (Лесного попечительского совета) на все виды сырья - целлюлозу и макулатуру. Продукция СТГ также обладает сертификатом FSC, а значит - произведена из древесины, которая была заготовлена легально и с соблюдением дополнительных экологических и социальных требований. При этом заготовки производились в лесах, где ведется ответственное лесоуправление и бережно относятся к лесным ресурсам.

Кроме того, компания постоянно увеличивает долю использования в производстве вторичного сырья (макулатуры). На данный момент более 70% продукции производится из возобновляемых, переработанных или сертифицированных источников. Вторичная переработка утратившей потребительские свойства бумаги позволяет ежегодно сокращать более чем на 40 000 м3 объем отходов.

Использование вторичного волокна сокращает потребности рынка в целлюлозе, тем самым снижая антропогенную нагрузку на окружающую среду (от деятельности предприятий – производителей целлюлозы). Перерабатывая макулатуру, ОАО СТГ сберегает ценные природные ресурсы, ежегодно сохраняя от вырубки более 400 тысяч деревьев, а это 800 гектаров зрелого леса!

Модернизация производственных мощностей и использование уникального оборудования позволяют компании максимально контролировать энергозатраты и экономить водные ресурсы, а также минимизировать отходы. В СТГ внедрены и действуют программы по энерго- и ресурсосбережению. За последние 5 лет инвестиции в очистку сточных вод составили порядка 350 миллионов рублей.