Во что обойдется России мир в Карабахе

Лусик ГУКАСЯН и председатель Центра азербайджанской культуры и языка Азер САФАРОВ пришли к политобозревателю «КП» Владимиру ВОРСОБИНУ

Вице-президент Союза армян России Лусик ГУКАСЯН и председатель Центра азербайджанской культуры и языка Азер САФАРОВ пришли к политобозревателю «КП» Владимиру ВОРСОБИНУ в студию Радио «Комсомольская правда» сразу после объявления об окончании войны в Карабахе. Но спорили так, будто война не заканчивалась.

Так будет ли мир?

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Ворсобин:

- Между Ереваном и Баку, наконец, заключен мир. А прочен ли он?

Гукасян:

- Мир армянам нужен. Сейчас, говорят, армянская армия оказалась неподготовленной к войне. Но пока Азербайджан вооружался, в Арцахе (так армяне называют Нагорный Карабах, - ред.) строили, работали. Для этих людей война стала неожиданной.

Ворсобин:

- Есть ли конфликт между диаспорами в России?

Гукасян:

- С армянской стороны агрессии нет. Мы в день начала войны немедленно создали оперативный штаб в Союзе армян России, чтобы избежать провокаций в российских городах.

Ворсобин:

- А провокации есть?

Гукасян:

- Провокации идут на улицах Петербурга, Самары, на московских рынках «Садовод», «Дубровка». Там везде висят азербайджанские и турецкие флаги, кричат лозунги… Нам говорят - азербайджанская диаспора не контролирует этих людей, разъезжающих на машинах и всех оскорбляющих.

Сафаров:

- Мы стараемся убедить эти горячие головы не переступать закон.

Ворсобин:

- Вы можете представить состоянии армянина, который приходит на рынок и видит турецкий флаг? Здесь все-таки Россия.

Сафаров:

- Мы просим, чтобы люди вели себя сдержанно. Но с другой стороны, флаги, возгласы - это естественное выражение радости…

Ворсобин:

- Празднуете победу?

Сафаров:

- Надеемся, что война закончилась. Поймите, большинство азербайджанцев приехали сюда недавно, в отличие от армян, давно обосновавшихся в России. Миллион азербайджанских беженцев были выдворены Арменией из Карабаха. Как сдержать их радость?! У них появилась надежда поехать домой.

- Они поедут домой?

Сафаров:

- Часть поедет.

Гукасян:

- Победу празднуют? Эти люди не знают, что тысячи трупов солдат еще гниют на полях сражений? Как можно радоваться?

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Ворсобин:

- Азер, а вы не опасаетесь, что Турция подомнет Азербайджан?

Сафаров:

- Этот вопрос задают люди, не понимающие изменений в мире. Турция давно перестала быть империей. Намного раньше, чем Россия.

Ворсобин:

- Но она хочет стать империей снова.

Сафаров:

- Нет, не хочет. Турция даже более демократичная страна, чем Россия. Москве надо перестать рассматривать Турцию как врага.

Гукасян:

- Азер, давайте говорить без лозунгов, написанных в Стамбуле. Азербайджан с Россией строит свои отношения жестко, по расчету. А Армения Россию воспринимает как родную, как свою сестру.

Сафаров:

- Почему это армяне для русских родной народ, а азербайджанцы – чужой? Мы все - бывшие советские народы, из одной истории. Даже наоборот, азербайджанцы больше имеют прав на защиту и понимание России. Азербайджанцы первые, когда Россия пошла на Кавказ, выбивала оттуда Турцию, Оттоманскую империю, Иран. Мы первые добровольно вошли в состав России - это был как раз карабахский Ибрагим Халил-хан. Так же поступил кубинский хан. Или возьмем советское время - какую роль сыграла бакинская нефть для Победы? А за счет чего формируется бюджет России сейчас? За счет нефти и газа. А кто открыл тюменские месторождения? Фарман Салманов, азербайджанец.

Гукасян:

- Тогда давайте вспомним, кто создавал нефтепромыслы Баку сто лет назад — армяне! И не для того они их создавали, чтобы сегодня на эти деньги убивали их народ.

Сафаров:

- Армяне и азербайджанцы вместе могут жить, работать, зарабатывать.

Гукасян:

- А кто против?

Сафаров:

- Азербайджанцев возмущает, когда все давят на Путина: давай российский десант на защиту Карабаха. Россия зачистила экстремизм в Чечне. Почему это же не может себе позволить Азербайджан?

Ворсобин:

- Но почему на вашей стороне воюют турки?

Сафаров:

- Турки не воюют.

Гукасян:

- Тогда что делают турецкие офицеры в Баку?

Сафаров:

- Сейчас показывают горы оружия, которое взяли после ухода армянских солдат. Все оружие – российское.

Ворсобин:

- Вы тоже российским оружием воюете.

Гукасян:

- Армения с Россией имеет союзнический договор, в отличие от Азербайджана.

Сафаров:

- Азербайджан очень надежный и выгодный союзник. Вы знаете, сколько стоят эти миротворческие силы, которые полетели туда?

Ворсобин:

- Сколько?

Сафаров:

- Миллионы долларов! Знаете, сколько стоит содержать российскую военную базу в армянском Гюмри? Почему Армения воюет со всеми своими четырьмя соседями, а Россия должна ее охранять? А российская казна должна это оплачивать?

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Ворсобин

- Но русские все-таки вмешались. Москва остановила кровопролитие

Гукасян:

- Даже секунда, приближающая нас к миру, очень ценна. Но армяне недоумевают. Пашинян мог подписать такое заявление месяц назад, с такими же уступками. Это абсолютная капитуляция была принята в то время, когда солдаты еще готовы были воевать.

Ворсобин:

- Пашинян заявил, что люди не шли на фронт.

Гукасян:

- Вот это и называется внутреннее предательство со стороны Пашиняна! Такими заявлениями он противопоставил себя всем армянам. Он предал солдат.

Ворсобин:

- Я раньше думал, что в России проармянские настроения. Историческая память: болгары, армяне, осетины, абхазы – мы их все время защищали. Но российское общественное мнение вдруг заняло нейтральную позицию. А чего это российский солдат пойдет проливать свою кровь в этой кавказской ссоре? – спрашивают наследники Русской Империи.

Гукасян:

- Если соседи дерутся, сто раз подумаешь – ввязываться в драку или нет.

Но здесь вопрос другой. 18-летний армянский солдат неожиданно оказался перед турецкими беспилотниками, турецкими боевиками. И эти боевики завтра окажутся в России, если их не остановить в Карабахе. Вот поэтому Россия воюет в Сирии, а ее миротворцы в Армении.

Ворсобин:

- Кстати, у Пашиняна были напряженные отношения с Россией. Его «многовекторность», визиты в Европу, аресты лояльных Москве армянских политиков, многих в России раздражали. И Азербайджан понял – хороший момент для войны. Как вам версия?

Гукасян:

- Мое личное мнение: Пашинян – стал проектом Запада по вытеснению России с Кавказа. Для той же цели член НАТО Турция подминает под себя Азербайджан.

Ворсобин:

- То есть Пашинян слил Карабах?

Гукасян:

- Слил. Армянский народ его очень поддерживал. Людям так надоела предыдущая власть, что готовы были избрать любого. Но Пашинян никаких антироссийских шагов не делал. Не выходил ни из каких организаций с Россией. А вот у Баку антироссийские планы - они кладут регион под Турцию.

Мы знаем, к чему все идет – к Большому Турану - объединению тюркоязычных народов в одну федерацию. И только Армения стоит на пути этого проекта.

КТО НА КАВКАЗЕ БОЛЕЕ ПРОРОССИЙСКИЙ?

Сафаров:

- Это Пашинян уводит Армению из-под влияния России. А Алиев наоборот - самый пророссийский руководитель из всех бывших республик СССР. В Армении очень мало русского населения. А в Азербайджане живет русских больше, чем армян в Карабахе.

Ворсобин:

- Подождите, вы хотите сказать, что у армян антирусские настроения?!

Сафаров:

- А почему там нет русских? Нет русских школ, русских вузов? Все это есть в Азербайджане.

Гукасян:

- Это демагогия. В Азербайджане жили сотни тысяч армян. Где они сейчас? Как и многие русские, бежали.

Сафаров:

- 30 тысяч армян живет в Баку сейчас припеваючи. И в Карабахе они будут жить лучше, чем в советское время.

Гукасян:

- Обещая обеспечить армянам хорошую жизнь, Баку ведет себя как торгаш. Даже за русских погибших летчиков, которых сбили, предлагают заплатить деньгами.

Сафаров:

- Баку - не торгаш. А Алиев – почетный профессор московского МГИМО!

Ворсобин:

- Ваш прогноз, эта война может возобновиться?

Гукасян:

- Война возобновится, если азербайджанцы разрушат древнехристианские памятники в Арцахе.

Сафаров:

- Азербайджанцы будут оберегать эти памятники. Потому что это древние албанские церкви. И они не относятся к Армении.

Ворсобин:

- Да, будет сложно. Но, пожалуйста, сохраните этот мир.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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