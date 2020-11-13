Могут ли армяне и азербайджанцы мирно жить в Нагорном Карабахе, как раньше?

Теперь, когда между сторонами при непосредственном посредничестве России достигнуто соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, у беженцев есть законное право вернуться домой Фото: REUTERS

К МИРНОЙ ЖИЗНИ

В процессе достижения урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха мало кто задавался вопросами перспектив мирного сосуществования на карабахской земле армянской и азербайджанской общин. Но как только окончательное мирное соглашение было подписано, и боевые действия были прекращены, не только армянские, но и европейские СМИ внезапно стали муссировать тему возникшей угрозы безопасности армянам Карабаха. Даже при том, что Азербайджан неоднократно заявлял, что предоставит карабахским армянам все необходимые гарантии таковой.

Эти гарантии официальный Баку озвучивал и озвучивает на самом высоком уровне. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica сказал: «Все жители Нагорного Карабаха будут продолжать жить там мирно и достойно. Армяне – наши граждане… Я отвечаю за свои слова – проживающие в Нагорном Карабахе армяне могу быть уверены, что их безопасность будет обеспечена».

Более того, незадолго до этого, в интервью японской газете Nikkei президент Азербайджана сказал о возможности создания в Нагорном Карабахе культурной автономии для этнических армян: «У самоопределения есть несколько видов, есть разные типы общин. Например, может быть культурная автономия. Мы видим это на примере развитых стран Европы, когда у людей есть определенные права в рамках своих муниципалитетов, своих общин».

КОРЕННЫЕ И ПРИЕХАВШИЕ

Кстати, важно иметь в виду, что армяне, живущие в Нагорном Карабахе, - это неоднородный этнический пласт.

Там проживают несколько групп, относящихся к этническим армянам: армяне, проживавшие в Нагорном Карабахе до конфликта, перемещенные из других районов Азербайджана, мигранты с Ближнего Востока (преимущественно из Ливана), а также этнические армяне, приехавшие в Нагорный Карабах из других стран мира. И не секрет, что две последние группы были переселены сюда с целью изменения демографической карты Нагорного Карабаха в нарушение норм международного права.

В процессе достижения урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха мало кто задавался вопросами перспектив мирного сосуществования на карабахской земле армянской и азербайджанской общин Фото: REUTERS

Армяне с Ближнего Востока – значительная по числу категория иностранных граждан и лиц без гражданства, которая была переселена на территорию Нагорного Карабаха в последние годы при абсолютном попустительстве международного сообщества. Если в предыдущие годы в Карабах в основном приезжали армянские беженцев из охваченной гражданской войной Сирии, то в конце этого лета, после разрушительного взрыва в порту Бейрута, Ереван активизировал переселение сюда семей оставшихся ливанских армян. После взрыва в Армению из Ливана приехали более 1100 армян, из которых 10-15% составляли дети.

МИД Азербайджана 14 сентября выразил решительный протест сопредседателям Минской группы ОБСЕ и другим международным организациям по вопросу переселения армянских семей из Ливана в Карабах. В сообщении министерства, а также в информационных заметках, опубликованных на News.ru, отмечалось, что Армения искусственным образом увеличивает число армян на спорных территориях.

БЕЖАВШИЕ

Количество беженцев, покинувших Карабах, пока точно не установлено. По оценкам правительства Армении, в результате нынешнего конфликта Карабах покинуло около 90 тыс. человек. Большинство из них перебрались в более безопасные районы в самом Нагорном Карабахе или уехали в Армению. В то же время, по словам заместителя министра труда и социальных вопросов Армении Татевик Степанян, в Армению из Карабаха переехало около 40 тыс. человек. Обе немалые цифры вызывают сомнения, поскольку общая численность населения территории составляла до начала последнего конфликта всего лишь 150 тыс. человек. Но стоит отметить, что международным законодательством беженцами будут признаны лишь те жители Нагорного Карабаха, которые не являются гражданами Армении.

ГАРАНТИИ И МЕХАНИЗМЫ

Теперь, когда между сторонами при непосредственном посредничестве России достигнуто соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, у беженцев есть законное право вернуться домой, а двух общин – армянской и азербайджанской – право на безопасное, мирное, совместное сосуществование.

Гарантии этого прописаны в совместном заявлении, в котором также предусмотрены механизмы гарантий прав и свобод жителей Карабаха вне зависимости от их этнической принадлежности.

Так, например, п.7 этого заявления гласит, что «внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев». Из чего следует, что ни для одной из этнических групп не предусмотрены какие-либо преимущества, и в свои дома смогут вернуться как армяне Нагорного Карабаха, так и азербайджанцы, покинувшие эту землю в первой половине 1990-х годов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оптимистичен и не считает мирное сосуществование армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе чем-то уникальным или невозможным: «Почему в других местах мира они не могут жить вместе? Вы знаете о том, что в Грузии есть села, где армяне и азербайджанцы живут вместе? Они живут вместе в России, Украине, живут вместе в Азербайджане, в других уголках мира. Если вы понаблюдаете за ситуацией в мире, то увидите, что положение между армянами и азербайджанцами на Западе спокойно».

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