Чем чревата сдельная оплата: 6 главных рисков для работников, у которых нет оклада

Коллега проспал, заболел, обленился – а в результате вы рискуете потерять часть денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из особенностей нынешнего кризиса – чтобы сэкономить, работодатели все чаще используют сдельную оплату труда. В отличие от окладно-премиальной и других систем с фиксированной составляющей, в таком случае оплачивается только фактически выполненный объем работ.

Чем рискует сотрудник при такой системе оплаты и как можно избежать подвоха со стороны работодателя? Об этом мы поговорили с карьерным консультантом Галиной Бобковой.

Риск №1. Результаты вашей работы могут зависеть от других сотрудников.

Коллега проспал, заболел, обленился – а в результате вы рискуете потерять часть денег. Работа может простаивать и по вине организации, когда нет материалов или продукции.

- Если кто-то тормозит вашу работу, надо оповещать об этом начальство через служебные записки, - советует Галина Бобкова. – Руководитель должен знать, что вы готовы выполнить работу, но один из участников команды не дает вам сделать ее в срок. Если же простои случаются по вине компании, нужно письменно фиксировать этот момент. И еще заранее, «на берегу» обсуждать, готова ли компания в таких случаях платить компенсацию или давать другие задания.

Риск №2. Четко не обозначены критерии, по которым будет оцениваться ваш труд. И работу могут не оплатить без внятных причин.

– Нужно исключить все субъективные оценки, которые могут повлиять на оплату. Поэтому критерии качества результатов вашей работы нужно фиксировать письменно, - советует Галина Бобкова.

Риск №3. Начальство нагружает вас дополнительными заданиями, оплата за которые нигде не прописана.

- В подобных случаях вы должны сами оценить, не помешают ли эти задания выполнить ту работу, за которую вам платят деньги, - говорит Галина Бобкова. - Если мешают, можно просить пересмотра нынешней системы оплаты вашего труда. Или просто вежливо отказываться.

Риск №4. Вы получаете деньги только тогда, когда работаете.

Новогодние каникулы, отпуск, болезнь - если вы на сдельной оплате труда, всё это может означать для вас потерю денег. Работники на окладе с такими проблемами не сталкиваются.

Риск №5. Качество продукта, который выпускает или продает компания, может оказаться низким.

Если оклада нет, а зарплата зависит от продукта, который мало кому нужен, пояс придется затянуть очень скоро.

- Это касается в основном работников, которые устраиваются в сферу продаж, - говорит Галина Бобкова. - Прежде чем согласиться на такую работу, наведите справки о репутации компании и о продукте, который надо будет реализовывать. Почитайте отзывы в интернете, постарайтесь через соцсети выйти на людей, которые работали там в продажах, чтобы спросить, насколько продукт качественный и востребованный.

Риск №6. До первого заработка может пройти много времени.

Это тоже касается в основном сферы продаж: с момента устройства на работу может пройти два-три месяца, прежде, чем вы начнёте зарабатывать. И если оплата сдельная, нужно быть готовым к долгой адаптации и иметь финансовую подушку.