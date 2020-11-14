В ООН заявили об угрозе массового голода

В Организации Объединенных Наций подготовили отчет, согласно которому как минимум два десятка государств могут столкнуться с проблемой массового голода уже в ближайшее время. Фото: Shutterstock

В Организации Объединенных Наций подготовили отчет, согласно которому как минимум два десятка государств могут столкнуться с проблемой массового голода уже в ближайшее время. Ухудшению ситуации способствует пандемия коронавируса, нестабильная международная обстановка и рост цен на продукты питания.

По мнению экспертов ООН, наиболее высок риск возникновения голода в Йемене, Нигерии, Южном Судане и Буркина-Фасо.

Однако это далеко не единственные страны, которые могут столкнуться с кризисом острого недостатка продовольствия – под угрозой находится целый ряд стран, в числе которых Сирия, Ливия, Афганистан, Венесуэла и другие.

В ООН утверждают, что ситуация будет зависеть не только от проблем планетарного масштаба, но и от погодных условий в конкретных регионах, а также от готовности стран-доноров оказывать гуманитарную помощь.

Ранее с подобным заявлением выступил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли. Он заявил, что ослабленные страны ожидает голод «поистине библейских масштабов», и под угрозой смерти окажутся около 30 миллионов человек во всем мире. По словам Бисли, для смягчения последствий пандемии ВПП понадобится как минимум $5 миллиардов в ближайшие 6 месяцев.