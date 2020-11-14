«Лежит словно бомж»: на заброшенной могиле Владимира Шаинского нет ни памятника, ни креста

Семья и друзья не следят за последним пристанищем легендарного композитора Фото: Алина ЧЕРНОВА

Владимиру Шаинскому было 92, когда три года назад он ушёл из жизни после тяжёлой болезни.

«А он мне нравится», «Будет завтра лучше, чем вчера», «Лада», «На дальней станции сойду», «Не плачь, девчонка», «Чунга-чанга»- перечислять хиты композитора можно долго.

Казалось бы, автор такого уровня должен был заработать не только на безбедную жизнь, но и на достойный уход. Однако могила Шаинского на Троекуровском кладбище вызывает лишь оторопь.

Ни памятника, ни креста. И это у композитора такого уровня...

- Одна лишь выцветшая фотография, где уже лица не видно. Землицы насыпали и все. Лежит словно бомж. Хотя у композитора осталась вдова и трое детей,- качают головой смотрители Троекуровского погоста.

Напомним: своей карьерой Владимиру Шаинскому обязана и Алла Пугачева. Именно с его песен началась звёздная карьера будущей Примадонны.

-Когда я пела в «Веселых ребятах», Алла только начинала выступать на сцене, мы с ней часто встречались на совместных сборных концертах. Открывала отделение Алла Пугачева лирической песней Владимира Шаинского «Вы слыхали, как поют дрозды?», аккомпанируя себе на фортепиано,-вспоминает певица Светлана Резанова.- Помню, Алла в гримерке постоянно твердила музыкантам: «Вот придет время, и я стану знаменитой!». Многие за ее спиной крутили пальцем у виска, а Шаинский в неё верил...