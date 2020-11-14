"Он так держался за жизнь": друг раскрыл подробности смерти Армена Джигарханяна

85-летний актер так мечтал пожить подольше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армен Джигарханян, скончавшийся 14 ноября на рассвете, мечтал еще хоть немного пожить. Друг 85-летнего артиста рассказал подробности ухода звезды театра и кино. По словам мужчины, за тяжело больным актером ухаживала медсестра,которая жила при Армене Борисовиче постоянно.

"У него был такой букет заболеваний, он, бедный, сильно мучился, живого органа у него не было. Это никакое не преувеличение. Стали отказывать почки. С ними давно были проблемы. Выпивал литр воды, а всего 70 граммов на выходе. Опухал. Ему раз в три дня делали гемодиализ. Три последних дня почки совсем не работали", - рассказал Артур Согоманян.

Он последнее время опекал Армена Джигарханяна, всегда был рядом. "Мне кажется, он понимал, что уходит. В последнее время, дома он говорил Людмиле, медсестре, которая жила при нем постоянно: «Очень хочется пожить». Казалось бы, он человек одинокий, но он так любил жизнь, так держался за нее, а она за это держала его. А сегодня в шесть утра у него остановилось сердце", - цитирует мужчину сайт mk.ru.

В начале октября Армен Борисович уже был плох. Он отметил юбилей - 85 лет. Ходить и говорить он не мог. Передвигался в инвалидной коляске. Близкие говорили, что актер уже практически никого не узнавал. "Ему устроили такой праздник! Что он наконец приехал в свой театр... А потом резко начались проблемы с почками", - разводит руками близкий друг актера.

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Похороны именитого актера скорее всего пройдут во вторник, 17 ноября. Свой последний приют актер обретет на Ваганьковском кладбище подле дочки. Сейчас в театре хотят сделать прощание. Правда, как оно будет проходит и будет ли вообще - большой вопрос. Ведь из-за пандемии коронавируса это не безопасно.

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