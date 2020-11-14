Мучился, силой тащили в больницу: Армен Джигарханян умер дома

Известие о кончине 85-летнего Армена Джигарханяна стало настоящим ударом для поклонников знаменитого актера. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Известие о кончине 85-летнего Армена Джигарханяна стало настоящим ударом для поклонников знаменитого актера. Не секрет, что последние годы его жизни обернулись для звезды театра и кино настоящим кошмаром. Мог ли он подумать, что, дожив до преклонных лет, станет героем ток-шоу. Его имя полоскали все кому не лень в связи со скандалом из-за третьей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Конечно, все это постепенно убивало артиста.

"У него была та же болезнь, что и у меня. Диабет, а эта болезнь не щадит, особенно когда организм переходит в возраст старческий", - с сожалением говорит продюсер Марк Рудинштейн.

По словам кинодеятеля, весь последний год Армен Борисович сильно мучился. Его буквально силой тащили в больницу.

"Он последний год мотался между домом и больницей. Всегда не хотел ехать в больницу, его всегда надо было силой туда тащить. Хотел умереть дома. Так получилось, что это случилось", - признался он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Марк Григорьевич отметил, что Джигарханян прожил довольно большую жизнь."Конечно, жалко, что ушел. И никого винить в этом нельзя. Нам отпущено, сколько отпущено, на этой земле. Ему было отпущено много. И он многое дал и театру, и искусству театральному. Просто общение с ним было в радость. Это был кладезь мудрости", - вздыхает продюсер.

Напомним, Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни. Печальные новости сообщила пресс-служба театра имени Джигарханяна. В последнее время звезда экрана чувствовал себя плохо, в связи с чем не давал интервью и старался не показываться широкой публике. Он не мог сам ходить и еле говорил. Передвигался в инвалидной коляске.