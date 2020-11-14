Россия возобновила авиасообщение еще с двумя теплыми странами: полетят ли туда туристы

Правительство разрешило полеты на Сейшелы Фото: Юлия СМИРНОВА

Хорошие новости для любителей погреться зимой на солнце и искупаться в теплом море. Правительство России приняло решение об увеличении количества рейсов на популярные курорты:

- в ОАЭ – до 7 рейсов в неделю (до сих пор в Дубай было всего два, и это крайне мало);

- на Кубу – до 4 рейсов в неделю (раньше разрешалось два рейса);

- на Мальдивы – до 8 рейсов в неделю (было 3 рейса).

Плюсы для туристов очевидны: чем больше рейсов, тем дешевле билеты. И даже можно выбрать удобное расписание или ту авиакомпанию, которая больше нравится.

О запуске новых рейсов уже объявили несколько перевозчиков.

Авиакомпания AZUR air добавит в свое расписание второй регулярный рейс в неделю из Москвы на Кайо-Коко. Он будет выполняться из “Внуково” по средам с 25 ноября – в дополнение к уже имеющемуся рейсу по воскресеньям. AZUR air летает на Остров Свободы на гигантских лайнрах Boeing 777-300ER.

Сейшелы – отличное для зимнего отдыха место, с хорошими пляжам, качественными (и в основном дорогими) отелями, красивой природой, гигантскими черепахами... Фото: Юлия СМИРНОВА

Также AZUR air откроет полеты на Мальдивы с 28 ноября, раз в неделю, по субботам. Тоже из столичного аэропорта “Внуково” и тоже на флагманских самолетах Boeing 777-300ER. До сих пор на острова в Индийском океане летал только “Аэрофлот”.

Лоукостер “Победа” запускает рейс в Дубай с 28 ноября по субботам. Наверняка на этом маршруте появятся и другие перевозчики, например, flydubai.

Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами – Сейшельскими островами (туда разрешены 2 рейса в неделю) и Эфиопией (3 рейса в неделю в столицу страны Аддис-Абебу).

"Россияне могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран — решение о возобновлении авиасообщения на паритетной основе принято по итогам заседания оперативного штаба", - сообщает пресс-служба правительства.

Сейшелы – отличное для зимнего отдыха место, с хорошими пляжам, качественными (и в основном дорогими) отелями, красивой природой, гигантскими черепахами... Острова в Индийском океане до пандемии были популярны у российских путешественников, хотя и не стали массовыми курортом - потому как удвольствие не из дещевых. В 2019 году там провели отпуск около 12 тысяч наших соотечественников. Сейчас, когда из-за коронавирусных ограничений российским туристам доступны далеко не все теплые страны, возможность слетать на Сейшелы была бы очень кстати.

Есть лишь одно “но”. России на данный момент нет в списке стран, откуда туристам разрешен въезд на Сейшельские острова. Список обновляется сейшельскими властями регулярно, раз в две недели. Этот – новый, действует с 16 ноября. “Возможно, еще не успели внести обновления”, - предполагает источник “КП” в туристическом бизнесе. Действительно, правительство РФ сообщило о возобновлении авиасообщения поздним вечером 13 ноября, сейчас выходные. Вполне возмодно, нашу страну добавят в действующий список или внесут в следующий, через две недели. В любом случае, авиакомпании пока не объявили о своих планах летать на Сейшелы. Так что — ждем.

Сейчас, когда из-за коронавирусных ограничений российским туристам доступны далеко не все теплые страны, возможность слетать на Сейшелы была бы очень кстати. Фото: Юлия СМИРНОВА

Эфиопия же - совсем не курортное направление. До пандемии в страну на востоке Африки, граничащую с Сомали и Суданом, летали индивидуальные путешественники, любители экзотики и приключений. Но вы же помните, как все смеялись в августе над открытием рейсов на Занзибар? А он взял да и стал главным зимним курортом, с чартерами аж из семи российких городов — на зависть Эмиратами с Мальдивами.