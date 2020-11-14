В правительстве обдумывают точечный ввоз мигрантов для работы на стройках

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин признает, что одна из ключевых проблем в строительстве — множество мигрантов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин признает, что одна из ключевых проблем в строительстве — множество мигрантов. Еще весной, когда ввели карантин, часть рабочих уехала на родину, а обратно в Россию вернуться не может. При этом власти делают все возможное, чтобы стройки не останавливались и развивались, но людей на них остро не хватает.

- Проблема нехватки трудовых ресурсов действительно набирает угрожающие масштабы, - заявил вице-премьер на субботней пресс-конференции. - Многие обращаются, просят открыть границу для мигрантов. Конечно, в период, когда количество заболевших не стабилизировалось, мы не можем рисковать. Но ищем пути, возможности. У нас уже есть опыт по ряду предприятий, когда точечно нужно было завести вахтовиков на определенные стройки. Мы принимали такие решения, соблюдали все меры и таких людей привозили.

Также Хуснуллин заявил, что власти не намерены вводить карантин на стройках из-за второй волны пандемии.

- Понятно, если на стройке появился очаг распространения, то, конечно, дополнительные ограничения будут вводится, но системных ограничений на стройку мы вводить не будем. И жизнь показала, что в регионах, которые не ввели ограничения, стройка почти не упала, или упала совсем минимально. Москва и область из-за большой концентрации населения и большого роста заболеваемости вынуждены были ввести ограничения. И мы видим, что самый большой провал по жилью именно в этих двух регионах, - заключил вице-премьер.