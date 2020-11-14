В больнице для самых тяжелых пациентов с коронавирусом: Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев лежит в реанимации

Хрусталев действительно заразился коронавирусом и находится в больнице Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожалуй, это самая непрогнозируемая болезнь, течение и симптомы которой можно только угадывать. Еще вчера человек бегал и шутил, а сегодня — в коме. Или: сдал 5 тестов ПЦР и кровь на антитела, а результаты — противоречат друг другу. Врачи разводят руками и лечат больных коронавирусом буквально наощупь, опасаясь сделать неверный шаг, как саперы.

Так было и с бывшим резидентом Comedy Club, актером шоу Comedy Woman и ныне соведущим «Вечернего Урганта» Дмитрием Хрусталевым. Несколько дней назад он публиковал в инстаграм изысканные фото завтрака, якобы приготовленного своими руками, а сегодня слег в больницу.

Завтрак, приготовленный своими руками - это бесценно!! Фото:

Стало известно, что заразившийся коронавирусом Дмитрий попал в одну из городских больниц Петербурга, расположенных в живописном Курортном районе — в Сестрорецке.

В преддверии Дня рождения Городской больницы №40 собрали для вас интересных и важных фактов из её истории Фото:

Несмотря на то, что директор артиста Анна Тригуб не посчитала нужным ответить на звонки и вежливые сообщения «КП» в мессенджерах, через коллег Дмитрия по программе нам удалось подтвердить, что Хрусталев действительно заразился коронавирусом и находится в больнице Санкт-Петербурга.

Не стал скрывать секрета полишинеля и Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта».

- Это действительно так, - утвердительно ответил ведущий. - Врачи пытаются понять диагноз.

Еще весной, после того, как Боткинская больница города перестала справляться с потоком ковид-инфицированных, площади для госпитализации развернули в больнице №40 Курортного района Петербурга (в зеленом Сестрорецке на берегу Финского залива). Для приема заболевших коронавирусом перепрофилировали терапевтический корпус на 130 коек, в котором 100 коек были оснащены кислородом. В отделении имеется в наличии 45 аппаратов искусственной вентиляции легких. Не исключено, что к одному из них в настоящий момент и подключен Дмитрий Хрусталев. Болезнь, судя по всему, развивалась стремительно.

В свое время главный врач больницы №40 Сергей Щербак подчеркивал, что, учитывая высокий уровень оснащения клиники, в стационар в Сестрорецке будут госпитализировать самых тяжелых пациентов с коронавирусом.