«Праздник непослушания» у «Братства Лысых»: Как на Украине обходят «карантин выходного дня»

Владимир Зеленский вместе с правительством приняли решение для борьбы с пандемией коронавируса в стране вести «карантин выходного дня» Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с правительством приняли решение для борьбы с пандемией коронавируса в стране вести «карантин выходного дня» по всей территории Незалежной. То есть, согласно этому решению в субботы и воскресенья на Украине будут работать только продовольственные магазины, аптеки, обычные и ветеринарные аптеки и общественный транспорт. Общепит сможет удовлетворять своих клиентов только доставкой и торговлей на вынос. А что касается бассейнов, фитнесс-центров и салонов красоты, то на них на выходных повесили замки на входные двери.

То есть так планировалось. Однако, местные и региональные власти во многих городах построили Зеленскому то ли «козу», то ли индейское национальное жилище «фигвам», заявив, что выполнять это распоряжение не будут. И стали изобретать для этого самые разные способы.

- Ах, карантин выходного дня! – воскликнули во Львове и Ивано-Франковске и… отменили выходные, сделав субботу и воскресенье рабочими днями. В Днепропетровске вдруг разом «заболела» вся комиссия, которая должна была утверждать это решение. Поддержали «бунт на корабле» и решили не вводить «карантин выходного дня» также власти Николаева, Одессы, Луцка, Черкасс, Мукачево, Краматорска, Славянска и многих других городов.

Не менее хитро стали поступать и украинские предприниматели. Бизнесмен из Киева Алексей Кушка, чтобы не закрывать на выходные свой велосипедный магазин, объявил его центром «Велосипедной церкви Украины».

- Наша миссия нести светлое, велосипедное будущее в головы и сердца людей. Просвещать их и наставлять на велосипедный путь, - заявил он и подал документы на регистрацию своей «церкви». А мог бы просто закупиться кормами для котиков.

Не менее интересный вариант придумал и ресторатор из Тернополя Тарас Ковальчук. Свой ресторан он тоже объявил центром созданной им религиозной организации «Братство Лысых», а принадлежащую ему гостиницу переименовал в монастырь «братства». Как тут не вспомнить «Союз рыжих», который в свое время разоблачил Шерлок Холмс.

А что же президент и иже с ними? Владимир Зеленский предпочел абстрагироваться от происходящего и объявил, что подхватил ковид. А для лечения он удалился в отдельную палату элитной клиники, в которой записывает ободряющие ролики для населения с самим собой в главной роли. Вместе с ним в этой же клинике якобы с ковидом теперь лечатся и глава администрации президента, и председатель Верховной Рады вместе со своим первым зампредом в парламенте. Почему якобы? Потому что никаких данных анализов ни самого Владимира Зеленского, ни Андрея Ермака, ни Дмитрия Разумкова, ни Руслана Стефанчука нигде опубликовано не было. Если учесть, что Конституционный суд Украины тоже не может принимать сейчас никаких решений из-за отсутствия кворума (якобы судьи тоже заболели), то пока единственной дееспособной ветвью власти остается правительство страны, если можно так выразиться. Чтобы «праздник непослушания» обрел окончательные черты завершенности, надо и премьеру с половиной состава Кабинета Министров уйти на больничный.

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