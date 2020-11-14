Без политических лозунгов и в полной тишине: в Ереване прошел траурный марш

Сам траурный марш был похож на крестный ход - рядом с флагами несли православные кресты, иконы Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Это была самая пронзительная народная акция за последние 5 дней. В ночь с 9-го на 10-е были погромы. Потом - гнев вперемешку с политическими лозунгами и требованиями. А сегодня, в субботу вечером, люди собрались, чтобы почтить память погибших во время карабахского конфликта. Собрались, уже традиционно, на площади Свободы у оперного театра. Еще днем тут царила обычная атмосфера выходного дня - гуляли люди, продавали воздушные шары и мороженное. Но ближе к 17:00 все эти атрибуты мирной жизни убрали , а к площади стали стягиваться люди с горящими свечами в руках. Некоторые пришли с портретами погибших.

Без политических лозунгов и в полной тишине Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Сам траурный марш был похож на крестный ход - рядом с флагами несли православные кресты, иконы. А вместо молитвы без остановки читали имена погибших ребят. Сначала, просто в мегафон, девушка из толпы, голос которой часто дрожал от слез. Потом чтение продолжили из машины с динамиками, чтобы слышал весь город. Колонна прошла от площади через весь центр. На это время было остановлено движение машин. Парализовалась работа магазинов и кафе - все выходили на улицу, все плакали. Вот так вот под стенания и плач Армения прощалась со своими мальчиками.

В Ереване прошел траурный марш Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Акопян, Мартиросян, Пагосян, Саркисян, Галустян....2000 фамилий, и это еще не все . На сегодняшний день говорят уже о 4000 погибших.

Закончилось шествие у памятника Маштоцу. Здесь возложили цветы, оставили все свечи - получилась огромная площадь красного огня.

Это была самая пронзительная народная акция за последние 5 дней Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Люди прочитали молитву, многие обнимались. Из громкоговорителей не звучало политических лозунгов, лишь траурная музыка.

Вот такой был вечер в Ереване. Траурный.

Из громкоговорителя без остановки читали имена погибших в Карабахе Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

На завтра, воскресенье, 15 ноября, назначен очередной протестный митинг.