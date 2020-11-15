Александр Домогаров перестал скрывать молодую красавицу-любовницу

57-летний актер счастлив с 35-летней балериной. Фото: Кристина Безбородова

Александр Домогаров тщательно оберегает личную жизнь от постороннего глаза. Несколько месяцев назад он сообщил, что коротает дни и ночи в своем загородном особняке вовсе не в одиночестве. Рядом с ним - любимая по имени Татьяна. Иных подробностей Александр Юрьевич не привел. И вот на днях любовница 57-летнего актера показала себя во всей красе.

Александр Домогаров вышел в свет с прекрасной незнакомкой. Молодая женщина сопровождала народного артиста на кинопремьере. В какой-то момент она сняла маску и папарацци узнали в ней 35-летнюю танцовщицу Татьяну Степанову.

Фото: кадр из передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.

Артист в последнее время заметно похудел и похорошел. Поклонники уверены: причиной внезапного преображения кумира является как раз его молодая любовница. До недавнего времени Домогаров скрывал от публики возлюбленную, не выходил с ней в свет. Однако активно публиковал части тела женщины в блоге. С Александром и Татьяной живут любимые собаки породы кане корсо. "Очень преданные существа", - говорит он о своих питомцах.

А недавно выложил видео "Таня и Габи", на котором собаку гладит женская рука. Подписчики заметили, как счастлив Домогаров.

Меж тем в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ осведомленные источники заверили - даже родители, которые приводят своих детей к Степановой на занятия в школу танцев, знают, что она - та самая любимая женщина Домогарова.

Александр Юрьевич живет с возлюбленной в своем загородном особняке в Подмосковье. Он всегда говорит "мы", когда показывает свой любимый дом. Но вопросы о личном воспринимает в штыки. "Что вы хотите от меня услышать? Приходите в театр и судите. Я вас не люблю, журналистов. Не люблю", - говорит звезда театра и кино.

Народный артист был официально женат три раза. Его скандальные романы то и дело обсуждает вся страна. Так, два года Домогаров крутил роман с актрисой Мариной Александровой. Поговаривали, что он поднимал на нее руку, а ушла она, когда застукала актера с бывшей женой. После в жизни звезды объявилась некая Айгуль Мильштейн. Женщина уверяла, что она любовница народного артиста, который жестоко ее избивал. Сам Александр Юрьевич сильно дивился таким словам и заверял, что впервые слышит об этой женщине. Пять лет назад Домогарова обвинили в том, что он якобы не захотел помочь смертельно больной любовнице. Некая бизнесвумен Лариса Черникова умирала от рака, а актер не дал ни копейки на ее лечение. Сам Домогаров говорит, что вообще не хочет говорить на эту тему.