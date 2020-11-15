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Сон, гаджеты, таблетки: врач-диетолог назвала семь неожиданных причин лишнего веса

Перепробовали кучу диет, дружите со спортом, но ненавистные килограммы и ныне там? Возможно, во всем виноваты вещи, о которых вы даже не думали
Анна КУКАРЦЕВА
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Существуют пищевые привычки, которые мешают нам похудеть. Но часто избавиться от лишних кило не дают совсем другие причины.

Существуют пищевые привычки, которые мешают нам похудеть. Но часто избавиться от лишних кило не дают совсем другие причины.

Фото: Shutterstock

Существуют пищевые привычки, которые мешают нам похудеть. Но часто избавиться от лишних кило не дают совсем другие причины. О них мы поговорили с нашим постоянным экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко.

1. Не хватает сна

Если мало спать, то можно и поправиться – это, увы, грустные факты от сомнологов (врачей, которые занимаются нарушением сна). Они уверяют, что полноценными для нас являются 7-8 часов сна. И женщинам требуется больше, чем мужчинам! А вот отсутствие такого сна может стать одной из причин набора веса.

Считается, что длительность сна влияет на выработку «гормонов голода» — грелина и лептина. А недосып ведет к снижению активности части мозга, ответственной за принятие рациональных решений и осознание последствий. То есть вы едите машинально, даже не отдавая себе в этом отчета.

А еще недостаток сна ведет к увеличению в крови гормона кортизола, который называют гормоном тревоги. Тревога чаще всего «компенсируется» усилением аппетита. И особенно тянет на сладкую и высококалорийную пищу. Попытки поднять настроение, ощутить бодрость приводят к употреблению лишних чашек кофе и чая, да с конфетками, печеньками... Вот вам и превышение калорийности дневного рациона.

2. Завтракаем с телевизором, обедаем с планшетом

Гаджеты — совсем не лучшие друзья худеющих. Если у вас новости за завтраком, деловая переписка во время обеда, просмотр страниц соцсетей за ужином, то лишние кило прилипнут легко.

Ведь зарываясь в гаджеты, мы бездумно поглощаем все лежащее перед нами, не чувствуя вкуса и запаха (и дело вовсе не в ковиде). Не получая удовольствия от еды, а просто забрасывая в себя, как в топку, мы вредим не только своей фигуре, но и желудочно-кишечному тракту.

В Гарвардской школе здравоохранения в течение шести лет изучали, как привычка смотреть телевизор сказывается на физической форме людей (участие в этом исследовании приняли 50 тысяч добровольцев). И даже два часа в день, проведенные перед экраном, увеличивают риск ожирения на 23%! Просто потому, что мы бездумно отправляемся к холодильнику за очередным перекусом, например, понервничав от новостей, или испугавшись триллера. Так что располнеть от таких телесеансов очень просто.

Поэтому забудьте на время еды о новостях, письмах, социальных сетях. Лучше будем медленно, с удовольствием завтракать-обедать-ужинать или просто пить чай. И наш желудок «расправит плечи», и наш мозг порадуется полученному удовольствию, а гастроэнтерологи вкупе с невропатологами, диетологами и психологами останутся без работы!

3. Вся жизнь — сплошной стресс

Увы, стресс, цейтнот и прочие неприятности - это реальная проблема для вашего веса. Острый стресс подавляет аппетит, а вот хронический требует постоянного «заедания». Научные исследования подтверждают, что чаще всего ожирением страдают личности депрессивные и тревожные.

Так что постарайтесь воспринимать жизнь со светлой стороны. А если не справляетесь сами, посоветуйтесь с врачом, как преодолеть затянувшийся стресс с помощью психотерапии или лекарственных средств.

4. Попил таблеточек и растолстел...

- Довольно часто слышу от своих пациентов, что поправляться они начали после лечения теми или иными препаратами, - говорит врач-диетолог Людмила Денисенко. - Некоторые препараты, действительно, вызывают набор веса как побочный эффект: это отдельные виды мочегонных препаратов, противосудорожных средств, антигистаминов, антидепрессантов, противодиабетических средств, кортикостероиды и нейролептики. Как ни странно, этим так же грешат антацидные вещества, которые назначают при изжоге, гастрите и язвенной болезни. Казалось был они помогают ЖКТ, но снижая кислотность, они могут нарушать переваривание белков, повышать аппетит или задерживать жидкость в организме, что тоже приводит к увеличению веса. Излишняя любовь к антибиотикам, которые принимают при каждом чихе, тоже способна повлиять на лишний вес: уничтожая и вредную, и полезную микрофлору, они способны вызывать не только набор веса, но и серьезное болезненное состояние метаболизма, сравнимое с преддиабетическим.

Что делать? Внимательно прочитайте инструкцию перед началом курса лечения. Если же набор веса начался, а заменить или отменить препарат невозможно, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать рацион, питьевой режим и физическую активность. Часто прибавка веса на фоне приема лекарств связана не с накоплением жира, а с задержкой воды в организме (это подскажет биоимпедансометрии). Это можно отрегулировать.

5. Хочу, чтобы раз и похудел!

Бесконтрольный прием средств для похудения - пилюль, чаев – еще одна неочевидная причина лишнего веса. Во-первых, «прикрытие» таблеткой расхолаживает: вы начинаете попросту больше есть, думая, что все равно «чудо-пилюли» не дадут жирам усвоиться и отложиться в ненужных местах.

Но, увы, есть риск вместо похудения получить нарушение обмена веществ и растолстеть еще больше. Так что все «вспомогательные» средства - только после общения с диетологом или эндокринологом.

6. В наших квартирах слишком тепло

Центральное отопление домов и офисов, климатические системы в личном и общественном транспорте приучили нас к тому, что лето у нас едва ли не круглый год. И довольно теплое лето: как правило, не меньше 22 градусов.

- Но для нормального обмена веществ самая нормальная температура в районе 18 0С, - говорит Людмила Денисенко. - Именно в этом случае тело тратит на поддержание собственной температуры адекватное количество калорий. Избыточное тепло замедляет метаболизм и делает нас неработоспособными.

Да, сильный холод не «заморозит» ваш жир, скорее вызовет у многих волчий аппетит. Но все же регулярное «охлаждение» способствует образованию бурого жира, особой формы сохранения энергетических запасов. В исследовании немецких ученых испытуемые на протяжении нескольких недель регулярно проводили до получаса времени в терпимо холодном помещении, и в результате не только «изменили цвет» части своих жировых запасов, но и похудели на 2-3 килограмма, не меняя привычного меню.

7. Гляжусь в тебя, как в толстое зеркало

Жестокая, но правда - полные люди нередко выбирают друзей и партнеров с «излишками», потому что подсознательно считают, что только тот, кто страдает от той же проблемы, может понять их. А еще от неуверенности в себе. Да и лишний вес одного на фоне второго не будет бросаться в глаза.

А если у вас весьма «весомые» друзья, будьте готовы к тому, что как показали недавние исследования, в компании полных людей количество и качество съедаемого увеличивается автоматически, и вы съедаете больше, сами того не замечая!

КСТАТИ

«Целыми днями в спортзале, а вес и ныне там!»

Если вы все время то бегаете, то тягаете железо, то записываетесь на групповые занятия, но стрелка на весах стоит намертво, остановитесь!

- Уже давно доказано, что аэробные нагрузки не ведут к снижению веса, а лишь тренируют выносливость, - говорит наш эксперт. - А чрезмерные нагрузки не способствуют похудению, а только ведут к повышению аппетита. Кроме того, мышцы куда тяжелее жира, поэтому вес и будет стоять. А если после трудового дня в спортзале вы пришли и легли на диван, считайте, что день прошел зря. Ведь свежего воздуха за целый день вы успели глотнуть чуть-чуть. Так что лучше бы вы «наматывали» эти километры вечером в парке недалеко от дома. Ведь для лучшего «сгорания» жира (а горение – это процесс окисления) крайне необходим кислород. Да и вечерняя прогулка поможет крепкому сну, который тоже - залог стройности (см. пункт один).

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