Андрей Рублев сыграет с кумиром детства Надалем

В первый день турнира наша восходящая звезда 23-летний Андрей Рублев встречается с 34-летнем Рафаэлем Надалем, на которого наш теннисист равнялся многие годы. Фото: REUTERS

В воскресенье в Лондоне стартует Итоговый чемпионат АТП по теннису, на котором выступают 8 сильнейших игроков планеты.

И уже в первый день турнира наша восходящая звезда 23-летний Андрей Рублев встречается с 34-летнем Рафаэлем Надалем, на которого наш теннисист равнялся многие годы. Если посмотреть Инстаграм Рублева, то там есть несколько селфи с легендарным испанцем, причем на первом, сделанном еще восемь с половиной лет назад, Андрей совсем еще мальчишка.

Наконец-то всю жизнь ждал, чтоб сфотографироваться с ним))) Фото:

На другом снимке 6-летней давности Рублев уже сидит в одной раздевалке с легендарным игроком.

Billion people love him. Big honor for me to work with Rafael Nadal together this week Фото:

И вот жребий их свел в первом же матче World Championship, куда Рублев пробился впервые. Но россиянин готов дать бой своему кумиру.

«Я с нетерпением жду матча. Рафа — один из лучших игроков в истории тенниса, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт чтобы получить наслаждение. Всё давление будет оказываться только на него, и в конце концов мы увидим, что случится. Я постараюсь сделать всё возможное», — приводит слова Рублёва официальный сайт соревнований.

Но и сам победитель 20 турниров Большого шлема с уважением относится к своему молодому сопернику.

«Не знаю, насколько я близок к идеальной форме. Надеюсь, что буду готов принять вызов и сыграть в первом матче против такого сложного соперника, как Рублёв», - сказал Надаль.

Другими соперниками в группе у Рублева будет действующий чемпион этого турнира грек Стефанос Циципас и прошлогодний финалист австриец Доминик Тим.

В другой группе наш Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом.

Стоит отметить, что среди участников Итогового чемпионата только Россия представлена сразу двумя теннисистами - Рублевым и Медведевым. При этом, кроме них, русские корни имеют еще два участника World Championship. Это немецкий теннисист Александр Зверев, сын многократного чемпиона СССР по теннису Александра Зверева-старшего и профессиональной теннисистки Ирины Зверевой. И Стефанос Циципас, у которого отец грек, а мама чемпионка СССР по теннису Юлия Сальникова, дочь знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова, игравшего вместе со Львом Яшиным и Эдуардом Стрельцовым. Кстати, мамы Зверева и Циципаса в начале 90-х играли друг против друга.

Даниил Медведев свой первый матч проведет против своего друга Александра Зверева в понедельник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев в воскресенье выиграл пятый турнир в этом году и пробился в Итоговый чемпионат АТП (подробности)