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Андрей Рублев сыграет с кумиром детства Надалем

Жребий свел их в матче World Championship, куда россиянин пробился впервые
Сергей КИРИЛЛОВСергей КИРИЛЛОВ
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В первый день турнира наша восходящая звезда 23-летний Андрей Рублев встречается с 34-летнем Рафаэлем Надалем, на которого наш теннисист равнялся многие годы.

В первый день турнира наша восходящая звезда 23-летний Андрей Рублев встречается с 34-летнем Рафаэлем Надалем, на которого наш теннисист равнялся многие годы.

Фото: REUTERS

В воскресенье в Лондоне стартует Итоговый чемпионат АТП по теннису, на котором выступают 8 сильнейших игроков планеты.

И уже в первый день турнира наша восходящая звезда 23-летний Андрей Рублев встречается с 34-летнем Рафаэлем Надалем, на которого наш теннисист равнялся многие годы. Если посмотреть Инстаграм Рублева, то там есть несколько селфи с легендарным испанцем, причем на первом, сделанном еще восемь с половиной лет назад, Андрей совсем еще мальчишка.

Наконец-то всю жизнь ждал, чтоб сфотографироваться с ним)))

Наконец-то всю жизнь ждал, чтоб сфотографироваться с ним)))

Фото:

На другом снимке 6-летней давности Рублев уже сидит в одной раздевалке с легендарным игроком.

Billion people love him. Big honor for me to work with Rafael Nadal together this week

Billion people love him. Big honor for me to work with Rafael Nadal together this week

Фото:

И вот жребий их свел в первом же матче World Championship, куда Рублев пробился впервые. Но россиянин готов дать бой своему кумиру.

«Я с нетерпением жду матча. Рафа — один из лучших игроков в истории тенниса, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт чтобы получить наслаждение. Всё давление будет оказываться только на него, и в конце концов мы увидим, что случится. Я постараюсь сделать всё возможное», — приводит слова Рублёва официальный сайт соревнований.

Но и сам победитель 20 турниров Большого шлема с уважением относится к своему молодому сопернику.

«Не знаю, насколько я близок к идеальной форме. Надеюсь, что буду готов принять вызов и сыграть в первом матче против такого сложного соперника, как Рублёв», - сказал Надаль.

Другими соперниками в группе у Рублева будет действующий чемпион этого турнира грек Стефанос Циципас и прошлогодний финалист австриец Доминик Тим.

В другой группе наш Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом.

Стоит отметить, что среди участников Итогового чемпионата только Россия представлена сразу двумя теннисистами - Рублевым и Медведевым. При этом, кроме них, русские корни имеют еще два участника World Championship. Это немецкий теннисист Александр Зверев, сын многократного чемпиона СССР по теннису Александра Зверева-старшего и профессиональной теннисистки Ирины Зверевой. И Стефанос Циципас, у которого отец грек, а мама чемпионка СССР по теннису Юлия Сальникова, дочь знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова, игравшего вместе со Львом Яшиным и Эдуардом Стрельцовым. Кстати, мамы Зверева и Циципаса в начале 90-х играли друг против друга.

Даниил Медведев свой первый матч проведет против своего друга Александра Зверева в понедельник.

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