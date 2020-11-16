Убийство в родительском чате: почему виртуальная ссора вылилась в реальную трагедию

Погибший Роман Гребенюк с дочерью Яной (слева), убийца Арсен Мелконян с племянницей (справа). Утренник в детском садике. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Русского армяне ни за что убили! За переписку в школьном чате!» - бушует интернет с конца октября, когда 41-летний риелтор Роман Гребенюк с пробитой головой умер в больнице.

Вот фабула волгоградской трагедии. Мамаша из родительского комитета по имени Анна передала в чате шестиклашек просьбу учительницы выполнить тест по русскому языку с 14.30 до 16.30, сообщив, что ее дочь Лилиана* «отправит всем в личку пароли». Папаша по имени Роман возразил, что многие родители на работе, дети не справятся с регистрацией. Диалог становился все горячее…

«Он ей ничего оскорбительного не написал! – пылают теперь станицы. – «Сопли жевать» - нормальное выражение и означает «проявлять нерешительность», Роман Юрьевич был тактичный человек, а эта армянка русский плохо знает, сразу в обидки: «Ты что, бессмертный?», - она ему угрожала! Подослала к нему мужа с братом. Надо посадить подстрекательницу!»

Та самая школа. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я зашла почитать тот самый чат и удивилась: все ровно наоборот.

Анна – из тех восторженных дам, кто к каждому сообщению ставит сердечки: «Только, уважаемые родители, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ… учитель на больничном! Она ради нас, наших детей это все делает, может и не делать ничего!!!! Спокойствие!!!!!!»

А вот «тактичный» Роман хамит вместо здрасте: «Вопрос надо решать, а не сопли жевать... Кто жует? Ты жуешь! Умнее ничего не могла придумать? Это что такое было, вообще? Я тоже многого не понимаю, например, жополизства по поводу и без… Вы, Анна, напороли чудес…»

Если бы кто-то попробовал говорить так со мной, я была бы в шоке: классный чат – не анонимный форум в интернете, там каждый представляет своего ребенка перед школой, и все МАКСИМАЛЬНО вежливы...

Естественно, Анна обиделась за «...лизство»: «Я не хочу более ни видеть, ни слышать, ни знать ВООБЩЕ ВАС!!!»

Но Роман ведет себя неадекватно. Почему?

Погибший Роман Гребенюк Фото: СОЦСЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: ЖЕРТВА

Родственники Романа встречают журналистов широко… закрытыми дверями: сестра говорит, что у нее «нет времени» говорить о брате, а моих коллег просто блокирует. При том, что именно волгоградские СМИ дали делу огласку: опубликовали видео, как брат Анны бьет нахамившего риелтора под камерами банка, куда они приехали на разборки, трясли перепиской – и добились того, чтобы расследование взял под личный контроль глава СК Бастрыкин, а защищать потерпевших вызвался адвокат Шота Горгадзе, не вылезающий с «Пусть говорят».

А ведь поначалу люди комментировали: «Вот и дотрынделся, интернет-тролль, за слова надо отвечать», - или: «А в чем виноват армянин? Он вступился за оскорбленную сестру».

О биографии Романа известно мало: учился в этой самой печально прославившейся на всю страну школе (и в ней учились и Анна, и ее драчливый брат), с красным дипломом окончил техникум, работал на Волгоградском мясокомбинате. Пошел в риелторы, два года назад открыл с напарницей собственную фирму (это она кричит на видео и снимает агонию мужчины). Занимался подводной охотой. Не женат и никогда не был: с девушкой, которая родила ему дочь Яну, расстался, когда ребенку не было и года. Правда долго и страстно судился, чтобы девочку оставили жить с ним. Проиграл.

Может, он по жизни был скандалистом или, как бы выразиться помягче, неравнодушным человеком?

Был.

- То, как он с этой Анной общался, это еще вежливо: я знаю, каким он мог быть, - говорит Алика Ивлиева, «бывшая» Романа.

Соцсети мужчины, по-видимому, удалены, на форумах остались только удивленные вопросы вроде: «А почему Роман во время событий в ДНР ходил в бейсболке «Украина»?», - и рассказы:

«Рома всегда стоял за правду. Однажды он возвращался домой и услышал вой скулящей от боли собаки. Он остановился, вышел из машины. Оказалось, нелюди насадили на крючок приманку, собака ее проглотила… крючок был на веревке… изверги продолжали издеваться, а животное корчилось от боли! Так вот, Роман спас собаку».

Мастер по ремонту мебели Наталья Белянина вспоминает:

- На мясокомбинате Роман был начальником рыбного цеха, и был случай: рыбообработчица сломала ногу. Роман на руках нес ее до машины...

- Рома рос человеком, искавшим и добивавшимся правды, - на похоронах подытожила эти разношерстные реплики учительница Романа Елена Геннадьевна.

Ох, как хорошо я знаю таких правдолюбцев…

А что его убийца, Арсен Мелконян?

Анна, ещё беременная, и Роман. Вместе были в родительском комитете, потом их взгляды на учебу разошлись. С цветами - классная руководительница Почахова Таисия Сайпиевна, которая могла остановить срач, да заболела ковидом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: УБИЙЦА

Мама и жена убийцы Мелконяна – какой сюрприз! – сейчас тоже прячутся и не открывают калитку, а Анна-«из чата» с мужем Арманом, вообще, съехали. На счастье, есть соседи.

Олег Сойнов 17 лет прожил окна в окна с Мелконяном, знает его со школы, а с 2015 года находится в состоянии реальной войны с семейством:

- Пока был жив отец Арсена, все было хорошо. Я слышал, что он еще мальчишкой отбирал деньги в компьютерных салонах, угнал машину и сбил человека, отец его порол… Но между собой мы жили по-доброму: здоровались, я купил у Мелконянов недостроенный гараж. И, вдруг, однажды в 2015-м году мы проснулись от жутких криков.

Олег Сойнов. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Соседи прибежали и увидели, что папаша Мелконян лежит на земле с пробитой головой: якобы забрался на крышу гаража и упал с двухметровой высоты головой об кирпич.

- В официальную версию мы не поверили, - говорит Олег, - соседка-медик, дагестанка, уложила пострадавшего и кричит Арсену: «Трогать нельзя, вызывай «скорую», - а тот сгреб отца - и в машину... Разумеется, не довез. Через сорок дней подходит ко мне: «Короче, я тебе не папа, как ты жил, так дальше жить не будешь». Я обалдел: «Что я тебе сделал-то?»

- «Я предупредил».

В гараже, прилегающем к гаражу Олега и выходящем прямо на окна его дома, Арсен поставил станки, и в узком проулке начался цирк.

- Он открыл цех по кузовному ремонту: краска, мелкая фракция, слоем лежала у нас на столе на кухне, окна же не закроешь: это Волгоград, здесь бывает и 40 градусов жары. Я подходил: «Ребята, по-человечески, мы соседи, в восемь, десять вечера прекращайте работу», - а у Арсена работник-цыган жил в гараже и вкалывал круглосуточно, и меня просто нахер посылали: «Ближе, чем на три метра, к гаражу подойдешь, убьем», - а в июле даже окна побили: я опять просил не шуметь. Мы вызвали полицию, они сказали: «Ну, тут штраф 500 рублей».

Олег Сойнов, показывает гараж мучителей. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

По ночам дивные Мелконяны спускали на улицу канализацию: поскольку гараж Олега расположен ниже их дома, утром там было по щиколотку, гм, ну, скажем, воды; проезд перегородили кучей мусора, железа и покрышек, так, что стычки происходили не только с Олегом. «Там дальше гаражный кооператив, у нас там бокс, муж однажды сделал замечание, чтобы битые машины с дороги убрали, его обматерили», - комментарий в соцсети.

Соседка Севда Алиева (та самая дагестанка, которая пыталась помочь умирающему отцу) призналась, что писала в Роспотребнадзор, но, перед визитом инспектора, Мелконяна предупредили, и он закрылся.

Вишенка на торте: свою мастерскую Арсен никак не регистрировал и занимался… как бы это помягче сказать… темными делами.

- Постоянно приезжали одинаковые машины: одна битая, другая небитая, - свидетельствует Олег Сойнов. – Это известная схема мошенничества: запчасти с пострадавшего в ДТП автомобиля переставляют на целый, и подают на возмещение ущерба еще раз. Потом стали гонять машины с Армении, причем одни и те же: сегодня чинят, завтра она снова приезжает битая, и так по кругу, всего семь автомобилей. Потом пандемия, поехали машины с Абхазии, и снова та же «карусель». Видимо, автоподставы…

Свою мастерскую Арсен никак не регистрировал и занимался… как бы это помягче сказать… темными делами. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Любопытно: в 2018 году Мелконяна судили, но вменили совсем другие эпизоды. Якобы он в своем гараже бил машины кувалдой или рисовал на них карандашом царапины – а потом ОПГ, состоящая из оценщиков и аварийных комиссаров, получала за эту липу деньги у страховой фирмы. Мелконян «испортил» свою машину, машину жены, машины своих знакомых – и так восемнадцать раз. Получил условно за чистосердечную помощь следствию... И продолжил работу!

Короче, излишне правдолюбивый Роман Гребенюк пересекся с обыкновенным уголовником, имеющим подвязки и в ментовке, и в Роспотребнадзоре. Про Анну-«из чата» сказать ничего плохого не могу, а вот ее первый муж, отец той самой школьницы, однажды на глазах у всей улицы палил по дому тестя из огнестрела. В интернете выложена аудиозапись очередного скандала между Сойновыми и Мелконяном, там супруга Олега накидывает: «А зять твой пальбу устроил», - и Арсен кричит: «Я его за это завалил!»

Так как же пересеклись Роман и Арсен?

Арсен Мелконян. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

КАК ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ОДИНОЧЕСТВА

- Рома очень любил дочку, - говорит Светлана Кондратьева, партнер Романа по бизнесу. – У мамы другая семья, два года назад она переехала, и Яна стала жить у Романа, чтобы не менять школу. Роман даже жаловался: «Просил «бывшую» купить тетрадки к 1 сентября, она 700 рублей не смогла найти… Яна ездила к ней на выходные, вернулась вся грязная, пришлось стирать», - он был педант и активно участвовал в жизни дочери, первые три года даже был главой родительского комитета.

Дом Мелконяна. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ребенок – свет в окне у педанта, ясно-понятно.

- Этого Арсена, - вступает «бывшая» Алика Ивлиева, - Роман знал: у Лилианы, дочери Анны Мелконян, не было отца (помните зятя, который стрелял по дому родичей? – Ред.), и девочку часто водил в сад дядя. Есть даже фото с утренника: Роман с Яной - и Арсен с племянницей.

Вы правильно услышали: девочки ходили вместе не только в школу, но и в садик, их родители вместе устраивали праздники. Кстати, обе школьницы хорошо учатся: у Яны Гребенюк пара четверок, а Лилиана Г. круглая отличница, и, кроме того, староста класса (мне кажется, тут надо похлопать маме Анне).

- Анна очень любила ходить по учителям дарить подарки, чтобы ее дочку не обижали, - объясняет Алика, которая тоже состоит в чате.

Светлана:

- Роман говорил: «Мне надоел этот беспредел, постоянные денежные сборы», - он из-за этого и отказался быть в родительском комитете. Боролся с дополнительными занятиями: они, вроде бы, добровольные, но если ты ходишь на них и платишь 1000 рублей в месяц, то получаешь пятерки, а если нет – тройки. И ничего у него не получилось: пришлось Яне ходить.

Ну, так и есть, в школе у Романа был конфликт...

Наложилась, простите, пандемия: в учебном заведении, где произошел скандал, болеют завуч и половина учителей: преподаватель русского языка, если помните, передала злосчастное тестовое задание с больничной койки, классная руководительница, теоретически имевшая возможность прекратить срач, лежала под капельницей, а директор и школьный медик - умерли (директор точно от ковида).

У детей из-за этого было по одному уроку в день, потому Роман и взбеленился: «Я понимаю, пандемия и все дела. Мне непонятно, почему мы неделями толком не учимся, а потом резко начинаются форс-мажоры. Почему на справедливо заданные вопросы учительница отвечает: «Вы меня достали…»

Кстати, Департамент образования Волгограда изящно ушел от моего вопроса о качествах характера покойного, запомнившихся учителям: «Этот ответ потребует оценки этих качеств».

Похоже и правда достал.

Арсен Мелконян. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЗА БАЗАР ОТВЕТИШЬ

Близкие Романа говорят: «Ну, что они раздули!? Роман же сразу позвонил русичке, и она разрешила сдавать тест до восьми вечера, - предмета спора не было», - и «не понимают», что Анна обиделась не на предмет, а на манеры, что в таком тоне нельзя разговаривать ни с кем, ибо в интернете есть и психически неустойчивые личности, родственники уголовников, и представители национальностей, особо щепетильных насчет собственной гордости.

По словам Светланы, уже в 11 утра Роман строчил в телефоне, периодически пересылая ей голосовые сообщения Армана, мужа обиженной Анны, приехавшего выяснять отношения под офис:

«Эй ты, баба в штанах. Это Анин муж. Если у тебя есть мужество, как бы я приехал на место, где ты сказал. Если как мужчина можешь спускаться вниз, в любое время звони, любое место скажи. Где бы ты ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу, ты можешь уже заранее взять больничный! Если не позвонишь, можешь спокойно идти домой, спокойно свою жену рассказать, что ты, знаешь, обманул меня! Позвал встретиться с тобой, но не спустился. Слушай, Ромела, ты понимаешь, что такое мужчина? Ты понимаешь: Ромела – женское имя».

Подниматься в офис он отказывался. Светлана ужаснулась. Она предложила Роману спрятаться у нее дома, но он серьезно ответил: «Мне обязательно надо встретиться с ними сегодня, иначе поймают по темноте и пристрелят». Может он и был хамом, но точно не дураком.

Назначил встречу в центральном офисе одного из банков (людное место и все равно надо было туда по делам), предупредил Свету: «Ты только снимай, пусть будут доказательства».

В банке женщина отвлеклась на оформление сделки, Рома продолжал прения.

На камерах видно, как Арсен Мелконян заходит в холл, оживленно размахивая рукой и разговаривая по телефону: это он говорит с Ромой.

Виртуальная перепалка вылилась в реальную трагедию.

Потом он видит Рому, сразу кидается к нему и бьет.

Кричат женщины. Роман дергается в луже крови и хрипит.

Мелконян торжествующе выговаривает агонизирующему, что в следующий раз он ему, мрази, пасть порвет, и уходит, бросив:

- Голова не жопа, заживет.

АНТИАРМЯНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

- Не было кастета! – тоскует теперь заместитель председателя Армянской общины Волгоградской области Армен Карленович Оганесян. – Я больше не могу: недавно операцию сделал по удалению тромба, врач мне сказал: это от стресса. Так с того времени, как этот скотина убил, у меня сплошные стрессы! Вот смотрите: мы эту семью не знаем вообще, они не общались, ребенок в нашу воскресную школу не ходил. Мы узнали о драке из соцсети, и сразу заявили, что мы осуждаем! То, что он сделал, недопустимо: ударил без предупреждения, тот бедный парень хоть сгруппироваться бы мог, как-то по-другому упасть! Армянская община не защищала, не защищает и не будет защищать этого Мелконяна, пусть он ответит по всей строгости. Но! Почему пишут: кастет? Откуда кастет?!

О том, что, несмотря на вой в соцсети, Мелконян шел не убивать, я лично догадалась по формулировке статьи: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По неосторожности! То есть, Роман раскроил череп о мраморный пол банка (очевидцы рассказали «КП», что несчастный летел по воздуху, с такой силой бил Арсен).

Позвонила в Следственный комитет, там сказали, что будут ждать экспертизы.

Адвокат Арман Тадевосян Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Адвокат Арман Тадевосян пожимает плечами:

- На видео все есть: вот одна рука, вот другая, и сразу – нападение. Арсен Мелконян сам явился в полицию и сделал явку с повинной, что он подрался в банке с обидчиком сестры, нанес удары кулаком. Серьезности положения он тогда не понял, потому так вызывающе вел себя. Теперь он очень подавлен: он не хотел убивать, и тяжкий вред нанести не хотел…

То есть, когда волгоградцы митингуют: «За слово «сопли» не убивают», - они правы. Но случайно все бывает.

По словам адвоката, на первом допросе – Роман еще был жив – Арсен сказал, что готов оказать помощь и ему, и его дочке; Анна связывалась с сестрой Романа, предлагала компенсацию, и сам адвокат тоже - через коллегу со стороны потерпевших. Третьей посредницей выступала классная руководительница. Всем было отказано.

- СМИ пишут, что убийство групповое, - говорит Тадевосян, – но Арман во время нападения стоял у дверей банка, никого не трогал. Пишут, что Анна - подстрекательница, но она вообще ничего не знала, сидела дома с годовалым ребенком. Да, утром пожаловалась мужу, что обижают…

Анну поймали телевизионщики, она сказала, что молилась, чтобы Роман выжил и что по ней «будто танк проехал».

Пользователи соцсети стали писать: «Ничего не покупайте у армян, ходите только в русские кафе. Затравите дочку убийц в школе. Облейте Анну...», - в общем хамят не по-детски. Ну а что – в интернет же можно. Пример Романа ничему не научил.

И в этой трагедии межнациональная рознь ни при чем. Это уже новый вид розни – сетевая. Порой она вырывается за пределы виртуального пространства — и тогда жди беды.

Яна Гребенюк теперь живет с мамой Аликой Ивлиевой и старается забыть произошедший кошмар. Фото: Личный архив героя публикации

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Жизнь идет своим чередом

Роман лежит на кладбище, Арсен сидит в тюрьме.

Матери обоих плачут, мать Яны злится, что СМИ назвали Романа одиноким отцом:

- Яна прописана у меня и теперь снова живет со мной! Я всегда занималась ее воспитанием и полностью ее обеспечиваю, у нас нормальная семья, не надо никаких сетевых сборов на «сиротку»! Из школы этой мы ее заберем…

Сиротка Яна сидит в соцсети и пилит «лайки»: короткие видео, в которых танцует, радуется: «Вечером сделаем маник» (маникюр. – Ред.). - и пародирует Пушкина. Первое видео запилила на следующий день после похорон. И, кстати, на тот злосчастный тест по русскому зарегистрировалась без проблем.

Вспомните все это, когда в следующий раз захочется показать свою яркость в интернете.

Оно того – стоит?

Помните, что на каждый распущенный язык могут найтись распущенные кулаки.

У меня все.

Всем чмоки в этом чате.

*Данные ребенка изменены.

Сообщаем подробности

Полная переписка в чате, за которую заплатил жизнью Роман Гребенюк

Собрана по крупицам из десятка источников

Утро 23 октября. В чате 6 «Б» класса 96-й школы Волгограда в Viber появляется сообщение о том, что учитель русского языка, находящийся на больничном, просит пройти онлайн-тест с 14.30 до 16.30 (за время, занимающее сдвоенный урок русского и литературы с переменами). Пароли будут высланы.

Рома Новый (ник Романа Гребенюка):

- Давайте коллективно попросим распределить задания заблаговременно и планомерно. Нам надо разобраться с этими паролями и т. д. У кого заходит, не торопиться делать. А то, получается, 5 человек сделают, а 25 - нет. Многие родители находятся на работе, основная часть детей не сможет это сделать самостоятельно.

Анна (Мелконян):

- Доброе утро. Спокойствие!!!!!! Лилиана (дочь Анны, староста класса. – Ред.) отправит всем в личку пароли, ей надо отрезать каждому свой пароль, чтобы потом как в прошлый раз не получилось.

Родители ставят лайки Роману и Анне, смотря кто кого поддерживает.

Одна из мам:

- У них три урока (среди учителей пандемия, у детей по одному - три урока в день и все родители на взводе. – Ред.). Придут и успеют сделать до 16:30. Если, конечно, дома, а не на тренировках.

Анна (ставит сердечко предыдущей комментаторше):

- Вот, видно, адекватная реакция. Всем пароли мой ребенок уже отправил. В личку.

Другая мама:

- А как быть тем, кто не успеет?

Анна:

- 21-й век на дворе, там тест - 10 или 15 заданий, можно даже по дороге в школу решить. Или на перемене - 20 минут времени у них (из-за пандемии перемены увеличены. – Ред.). Только, уважаемые родители, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ... учитель на больничном! Она ради нас, наших детей это все делает, может и не делать ничего!!!! Мне кажется, на сегодняшний день главное - здоровье!

Роман:

- Вопрос надо решать, а не сопли жевать.

Анна:

- Кто сопли жует????

Роман:

- Ты жуешь. Как зовут учительницу русского языка?

Анна:

- Спроси у своей дочери…...

Роман:

- Анна, умнее ничего не могла придумать, как сделать тест по дороге в школу? Это что вообще было?

Анна:

- Вам же было сказано, что тест дается на время урока русского языка и литературы. Придут домой, дома сделают. Там тест просто ни о чем. Почему вы из всего делаете трагедию (конфликт Романа со школой далеко не первый. – Ред.)? Почему вы мне тыкаете?

Роман:

- Я вас первым не тыкал (это не так - см. переписку выше. – Ред.)! Трагедию никто не делает. Я понимаю, пандемия и все дела. Мне не понятно, почему мы неделями не учимся, а потом резко начинаются форсмажоры. Непонятно, почему на справедливо заданный вопрос и просьбу учитель отвечает: «Вы меня достали, я передам вас другому» (конфликт был с учительницей по английскому, дети сорвали у нее урок. – Ред.). Ну, наберу сейчас Лисицкой (учительнице по русскому. – Ред.), поинтересуюсь, как быть. (Звонит, выясняет, что можно делать до вечера. – Ред.)

Анна:

- Так отвечайте??? Кто первый тыкать начал???

Роман пересылает сообщение Анны:

- «Спроси у своей дочери!»

И добавляет:

- Я вам ответил, кто первым начал тыкать? Далее прошу не ввязывать меня в свой срач.

Анна:

- Я не хочу более не видеть, не слышать, не знать ВООБЩЕ ВАС!!! СРАЧ – оно всем видно, у кого он везде! За свои слова все должны отвечать!!! Тем более мужчины - но это не всем дано понимать!!!!

Роман:

- Ага. Расскажите мне еще про настоящих мужчин. Какими они должны быть и т.д. Это мужу своему втирайте. Я тоже многого не понимаю. Например, жополизства по поводу и без (именно из-за нежелания угождать учителям Роман покинул родительский комитет, а Анна там осталась. - Ред.). Но пока предпочитаю наблюдать.

Анна:

- Ты что, бессмертный???? Такое мне писать.

Роман:

- Вы мне угрожаете? А что, собственно, написано неправда?

Еще одна мама, Наташа:

- Оооооо, я, конечно, извиняюсь, что вмешиваюсь, но не могли бы вы заниматься грызней вне чата!!!! Он разве для этого создан. Мы все смертные и у каждого течет в венах кровь. И мозги тоже должны быть в черепной коробке.

Из чата удалятся классный руководитель Почаева Таисия Сайпиевна, находившаяся в этот момент в больнице под капельницей.

Светлана, тоже мама:

- Перенос ваших недопониманий на всеобщее обозрение привел к тому, что учитель нас покинул! Вроде все взрослые адекватные люди!!! Остальным родителям совершенно безразлично, как вы будете выходить из этой ситуации. Ваше сегодняшнее поведение никому не интересно и всех отвлекает.

Анна, голосовое сообщение:

- Сам ты сопли жрешь!!!

Роман:

- Анна, успокойтесь. Вы уже и так сегодня напороли чудес.

15:03 Анна удалена из чата.

15:03 Рома Новый удален из чата.

Параллельно общение идет в личке: с 11.00 Роману звонит и пишет голосовые сообщения муж Анны Арман, который требует, чтобы обидчик жены перезвонил ему и назначил встречу (Роман дал адрес офиса, но отказался спуститься вниз на улицу):

- Эй ты, баба в штанах. Это Анин муж. Что, не ожидал меня здесь услышать? Я до сих жду твоего звонка, а ты, получается, как баба, сидишь в чате и задаешь лишние вопросы моей жене. Если у тебя есть мужество, как бы я приехал на место, где ты мне сказал. И слушай меня: я в кабинет не буду подниматься. Если как мужчина можешь спускаться вниз, в любое время звони, любое место ты скажи - и я приеду. И если мы увидим, что неправы, скажем тебе: «Извини тысячу раз».

- Я все мои дела оставлю. Я все равно поймаю тебя! Так что не будешь скрываться, где бы ни был, я все равно тебя найду, и вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!

- Слушай, Ромела. По ходу, ты серьезно насрался. Я не опасный тип. Просто защищаю свою жену. И сегодня, ну, по ходу, номер забыл, вот. Номер сохрани. Звони в любое время, в любое. Если даже не позвонишь, можешь спокойно идти домой, сидеть и свою жену рассказать, что ты, знаешь, обманул меня. Можешь гордиться даже, что позвал одного человека встретиться с тобой, но ты не спустился, вот так.

- Да, ты был очень занят, что смог со мной 30 минут разговаривать по телефону, но спуститься вообще не смог – вот, блин, ты занят. Завидую.

- Сверху прочитай, что ты написал... Блин, немножко подумай, что такое мужчина. Если не понимаешь, спроси твою жену, может, она хорошо тебе объяснит, если она не сможет, друзей спроси, если друзья тоже не помогут, то, блин, реально… лучше жить один, одна, чем с такой мужчина – не мужчина. Ну, Ромела, понимаешь, это женское имя.

- И я до сих пор хочу задать тебе еще один вопрос. По ходу, ты мне не будешь звонить. На какое тебе место горит, что я Ани второй муж? Можешь вот это тоже мне сказать? Ну, да, я у Ани второй муж. Но зато понимаю, почему твоя жена оставила тебя. Вот сейчас понимаю.

Что отвечал Роман, неизвестно, брат Анны Арсен на допросе сказал, что он нецензурно оскорблял его. Часть сообщений отсутствуют. Правду установит следствие.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Ты что бессмертный?»: опубликована переписка в родительском чате, из-за которой убили отца 12-летней школьницы

Волгоградец Роман Гребенюк скончался в реанимации спустя неделю после жестокого избиения в банке (читайте далее)

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