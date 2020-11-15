Трамп впервые признал победу Байдена

Дональд Трамп впервые публично признал победу своего соперника Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал победу своего соперника от Демократической партии Джо Байдена.

Сенсационное заявление, по обыкновению, Трамп сделал в своем Твиттере, написав:

- Он победил, потому что выборы сфальсифицировали и потому что на подсчет голосов не пускали наблюдателей.

Чуть позже на официальном аккаунте Трампа в Твиттере появилось еще одно сообщение. В нем действующий президент США пояснил, что Байден «победил только с точки зрения фейковых СМИ».

- Я не признаю никакого поражения! – развеял сомнения по поводу предыдущего своего твита Трамп.

Официальные итоги президентских выборов в США еще не подведены. Финальный выбор должны сделать выборщики, которые проголосуют в декабре. Только после этого президентские выборы в США можно будет считать состоявшимися в полном объеме.