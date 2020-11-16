Протесты в Белоруссии, последние новости на 16 ноября 2020: что сейчас происходит в Республике

В Минске и других городах вновь прошли акции протеста. Фото: Виктор Драчев

Три месяца прошло с выборов президента Белоруссии. Вспыхнувшие вслед за ними протесты не утихают до сих пор. Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 16 ноября 2020 года.

В минувшее воскресенье на улицах Минска люди выстраивали цепи солидарности в память о погибшем Романе Бондаренко. 31-летний мужчина погиб в реанимации после избиения неизвестных людей в масках. Эта потасовка произошла 12 ноября на «Площади перемен». Там же появился самый крупный народный мемориал в его честь.

Силовики пригнали на Орловскую улицу спецтехнику. Фото: Виктор Драчев

Протестующие на время перекрыли улицу Орловскую, кое-где жгли бело-красные фаеры. Люди разбежались после того, как в том районе появились микроавтобусы и водомет. Вечером силовики разогнали несанкционированный митинг. Точное число задержанных в милиции пока не называют. В отдел, среди прочих, были доставлены 16 журналистов. О судьбе российских журналистов вечером сообщил посол РФ Дмитрий Мезенцев - их отпустили.

В течение дня в столице страны не работал мобильный интернет, закрылось больше десятка станций метрополитена. Работа была восстановлена только к вечеру. Минская подземка принесла извинения пассажирам "за доставленные неудобства".

НА улицы городов вышли тысячи людей. Фото: Виктор Драчев

В Бресте люди с лозунгами собрались на Советской улице. Там тоже не обошлось без задержаний. В отдел полиции были доставлены два человека, которые стояли с плакатами возле кинотеатра.