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"Элитная колония, обращение по имени-отчеству": правозащитник из Белгорода рассказал об особых условиях для Михаила Ефремова

Члены наблюдательной комиссии объяснили, почему до сих пор не проведали знаменитого осужденного
Дмитрий БУРДАНОВ
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Сегодня Михаил Ефремов принял первого посетителя в белгородском СИЗО №3, где он находится уже неделю. Фото: АГН "Москва"

Сегодня Михаил Ефремов принял первого посетителя в белгородском СИЗО №3, где он находится уже неделю. Фото: АГН "Москва"

Сегодня Михаил Ефремов принял первого посетителя в белгородском СИЗО №3, где он находится уже неделю: гостем заключенного стал адвокат Андрей Алешкин, с которым артист возобновил сотрудничество. Между тем, в столичном изоляторе "Водник" Михаил Олегович то и дело принимал правозащитников - членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые следят за условиями содержания осужденных. В белгородском изоляторе ажиотажа нет: за всю неделю к осужденному так никто и не заглянул.

- Если у Ефремова будут какие-то жалобы, мы непременно отреагируем. В изоляторе есть вся информация, как к нам обратиться, - расcказала kp.ru председатель ОНК Белгородской области Наталья Сокольская. - Думаю, сейчас ему лучше отдохнуть от всеобщего внимания, к тому же из-за коронавируса посещения СИЗО ограничены.

Другие члены ОНК и вовсе были не в курсе, что Ефремов уже в Белгороде.

- Никуда не денется ваш Михаил Олегович: посидит, сколько нужно, да и выйдет себе спокойно, - философски отреагировал на новости правозащитник Аркадий Бармин . - Колония, где он будет отбывать наказание (ИК-4 в поселке Алексеевка Белгородской области. - Ред.), можно сказать, элитная. Опасных рецидивистов там нет, порядки лояльные. Там же сидели Кокорин и Мамаев, которые легко отделались: им даже футбольные матчи разрешили проводить. Вот и Ефремову пойдут навстречу, обеспечат особые условия. Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет. Никто не будет рисковать, чтобы не получить по шапке. Хотя, как по мне, с такими заключенными надо пожестче. Я бы Ефремову дал максимальный срок.

Еще один член ОНК Олег Анфиногенов, который также занимается правами военнослужащих, своими глазами видел быт заключенных в поселковой колонии.

- Условия прекрасные: в отрядных помещениях - санузел, спальни, все отапливается, - поделился с kp.ru общественник. - Питание качественное, есть вся необходимая медпомощь - не везде для военных созданы такие условия. Работа в колонии тоже не самая тяжелая, это не на руднике трудиться. А кроме того, заключенные получают зарплату. Из нее, правда, вычитают за одежду, питание, у кого-то и алименты. Так что заключенные сами себя содержат и у них еще остаются деньги на лицевых счетах, чтобы выйти на свободу с небольшим стартовым капиталом.

Напомним, на новом месте "жительства" Михаил Ефремов должен обосноваться на следующей неделе, после того, как отсидит две недели карантина в СИЗО. Тем временем, адвокаты артиста готовятся к кассации. На данный момент у Михаила Олеговича четверо защитников, но в каком составе они дойдут до нового суда - вопрос открытый.

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