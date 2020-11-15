Станислав Черчесов об игре Россия - Турция: «Мы в перерыве настраивали команду на победу»

Главный тренер российской команды остался доволен содержанием игры в Стамбуле Фото: REUTERS

Российская сборная продлила безвыигршную серию до пяти матчей. Но главный тренер российской команды остался доволен содержанием игры в Стамбуле. А спорные действия арбитров, удаливших Семенова и назначивших пенальти в ворота гостей Станислав Черчесов отказался комментировать. «Нам эта ситуация послана кем-то и ее надо проанализировать», - философски заметил тренер.

Делали замены на усиление атаки

«Жалко, что не было зрителей и он не видели эту игру воочию. Они болели бы против нас, но добавили бы нам куража, - пожалел Черчесов. - Игра разбилась на три фазы. Первая фаза – до удаления, вторая фаза – буквально минут 10 после удаления, третья фаза – все оставшееся время. Те самые десять минут, когда мы пропустили два гола, и стали решающими. А так даже вдесятером мы выглядели достойно против сильной турецкой команды. И в перерыве мы настраивали игроков на победу и по ходу второго тайма делали замены на усиление атаки».

Пять защитников, чтобы запутать Турцию

Вместе с тем главный тренер сборной России остался доволен, как его команда начала игру. «Мы решили поменять схему и вышли с тремя центральными защитниками. Для турков это стало неожиданностью, они не знали как выходить в атаку. Благодаря этому мы забили первый гол. До удаления все выглядело, как мы хотели. А Заболотного в состав поставили потому что он по этой схеме играет в «Сочи». Со своей задачей он справился, за исключением того, что не забил», - прокомментировал Черчесов.

Главный тренер сборной России остался доволен, как его команда начала игру Фото: REUTERS

Зобнина, Кудряшова и Семенова отправят домой

Оценил главный тренер и прогресс Алексея Миранчука в «Аталанте». «Мы увидели, что он повзрослел. Другое дело, что ему надо показывать лидерские качества и «ставить точки». «Точки» в нашем понимании – это голы и голевые передачи», - Черчесов дал понять, что ждет большего от одного из российских легионеров.

Сразу несколько игроков сборной не смогут принять участие в матче с Сербией из-за перебора карточек – это удаленный Семенов, а так же Кудряшов и Зобнин. Их теперь отправят домой. «Если бы была обычная ситуация, мы бы их взяли в Сербию. Но из-за коронавируса мы их распустим по домам. У нас останутся 22 игрока».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять простых выводов по матчу Турция - Россия

"КП" выделяет важные моменты встречи наших в Лиге Наций, делая пять простых выводов по матчу Турция - Россия 15 ноября 2020 (подробности)