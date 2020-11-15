Итоги выборов президента Молдавии 2020: Майя Санду лидирует по первым данным ЦИК

Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду Фото: REUTERS

По предварительным итогам выборов президента Молдавии 2020, Майя Санду лидирует с 51% голосов граждан страны, пришедших на избирательные участки. К этому часу в Центризбиркоме республики успели подсчитать 93% бюллетеней.

Действующего молдавского лидера Игоря Додона поддержали 48,42% граждан. Разрыв между кандидатами на главный государственный пост немного сократился. После 22.00 (мск) были обнародованы данные экзитполов с семи десятков участков, тогда сообщалось, что Игорю Додону отдали свои голоса 45% соотечественников, а Майе Санду – 55%.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон Фото: REUTERS

Между тем, сразу после завершения голосования вечером в воскресенье Додон уже выступил перед журналистами, заявив, что по оценкам его штаба он «с большим отрывом идет впереди внутри страны», а также призвав граждан Молдавии сохранять спокойствие. Со своей стороны, Санду во время общения с прессой обвинила власти в плохой организации выборов.

Явка во втором туре оказалась заметно выше, чем в первом: по данным ЦИК, она превысила 51%, проголосовали более 1,53 миллиона человек. Корреспонденты «КП» в Кишиневе следят за развитием ситуации.

Напомним, в первом туре президентских выборов в Молдавии действующий лидер республики Игорь Додон набрал 32,6% голосов, а экс-премьер страны, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду – 31,6%.

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