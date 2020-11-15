Данные экзитполов: Молдова проголосовала за президента-«западника»

Были обнародованы данные экзитполов. По этой, выборочной информации Майя Санду получила 55% голосов Фото: REUTERS

Страна с населением чуть более 3 миллионов человек выбирала между «пророссийским» Додоном и «проевропейской» Санду и, по данным экзитполов на 22.00, отдала предпочтения последней.

36% и 32 % - столько набрали в первом туре голосования две недели назад соответственно 48-летняя Майя Санду и действующий глава республики, 45-летний Игорь Додон.

Санду, которая получала образование не только в Академии экономического образования Молдавии, но и в Гарварде, в Институте государственного управления имени Кеннеди, четыре года назад на выборах президента уступила как раз своему нынешнему сопернику — всего 4,5%. В прошлом году четыре месяца незамужняя дама-полиглот, которая представляет партию «Действие и солидарность», руководила молдавским правительством. Владея 4 языками, она подчеркивает нелюбовь к русскому и любовь к английскому (за исключением двух недель между первым и вторым турами выборов).

Большинство из 200 тысяч молдаван (самая высокая зарубежная явка в новейшей истории этой страны), проголосовавших на участках за пределами маленькой (135-е место в мире по территории) и небогатой (143-я по ВВП) республики, как можно предположить, отдали свои симпатии именно Майе Санду — человеку четко прозападной ориентации. Ну, разве что за исключением Москвы и Московской области, где было открыто четыре и три участка соответственно. Чего не скажешь о Токио, где проголосовали 30 молдаван (27 отдали голоса Санду). Или Франкфурта, где даже не хватило бюллетеней.

Игорь Додон пыступил перед СМИ сразу после завершения выборов Фото: REUTERS

Из почти 30 тысяч жителей Приднестровья с молдавскими паспортами, для которых открыли 42 участка 15 ноября (им безуспешно пытались препятствовать активисты-националисты, которых осадила полиция) значительная часть, скорее всего, поддержала Игоря Додона.

Нарушений традиционно зафиксировано немало, по трем десяткам случаев хулиганства оперативно возбудили административные или уголовные дела.

Явка на выборах оказалась заметно выше, чем в первом туре. По данным молдавского Центризбиркома, она превысила 51 %. То есть проголосовали почти 1.55 млн молдаван.

После 22.00 по Москве были обнародованы данные экзитполов с семи десятков участков (кстати, это произошло впервые за последние 10 лет). По этой, выборочной информации, Игорю Додону отдали свои голоса 45 % из числа проголосовавших. Майя Санду получила 55% голосов. При этом ЦИК, по словам его заместителя Владимира Шарабана, подвергся многочисленным киберататкам. Что на итоги не повлияло.

Игорь Додон пыступил перед СМИ сразу после завершения выборов. Политик заявил, что по оценкам своего штаба он "с большим отрывом идет впереди внутри страны" и призвал граждан Молдавии к спокойствию. Майя Санду в таком же обращении обвинила власти в плохой организации выборов.

Таким образом, ближайшие 4 года Молдавией, если итоги экзитполов подтвердит ЦИК, будет руководить Майя Санду.

Что это значит? Что в президентско-парламентской республике (где власть президента весьма сильно ограничена) будет не настроенный на сотрудничество с Москвой, как прежде, глава страны, которой придется находить общий язык и с правительством и с парламентом. Предоставит ли Россия кредит, который мог быть выделен «под Додона»? Ответ не очевиден. А вот в случае подтверждения победы Санду Кишинев, вероятно, весьма оперативно получит миллиардный кредит МВФ.

Не исключено, что будут свернуты программы сотрудничество с рядом межнациональных структур на пространствах СНГ.