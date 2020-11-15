В Молдавии начался второй тур выборов президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй тур выборов президента Молдавии начался в республике в воскресенье, 15 ноября. По всей стране в 8:00 по московскому времени (7 утра по местному) открылись избирательные участки. Они проработают до 22:00.

Всего на территории Молдавии в настоящее время открыто более двух тысяч избирательных участков, еще 139 пунктов для голосования в скором времени откроются в 26 государствах.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции власти республики настоятельно попросили избирателей приходиться на участки в средствах индивидуальной защиты, а также приносить с собой собственные ручки. Маски желающим проголосовать будут выдавать на участках бесплатно. Кроме того, при входе производится замер температуры тела.

Напомним, что первый тур выборов главы Молдавии прошел 1 ноября текущего года. Победу в результате голосования одержала кандидат от проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Она набрала 36,16 процента голосов против 32,61 процента голосов действующего президента республики Игоря Додона.

Второй тур президентских выборов в стране был назначен, поскольку ни один из кандидатов на пост главы государства не смог набрать необходимого порога в 50 процентов плюс один голос.

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