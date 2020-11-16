Армен Джигарханян женился перед смертью

Армен Джигарханян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года у себя в квартире в шесть часов утра. Знаменитому актеру было 85 лет. Несмотря на солидный возраст звезда театра и кино до конца дней старался верить в лучшее. Более того, он вновь женился перед смертью.

Друг Армена Джигарханяна сделал сенсационное заявление. Армен Борисович не просто воссоединился со своей бывшей женой Татьяной Власовой, с которой развелся в 2015 году из-за страстного романа с Виталиной Цымбалюк-Романовской. В итоге перед смертью Джигарханян и Власова вновь узаконили свои отношения.

"С Власовой они успели оформить, все нормально. Она вернулась, приехала, они помирились, снова полюбили друг друга и поэтому рядом с ним была жена", - сообщил Марк Рудинштейн.

Продюсер до последнего надеялся, что его друг, гордость отечественного кинематографа и всенародный любимец, выкарабкается. Ведь Джигарханян буквально цеплялся за жизнь. "Он не любил лежать в больницах страшно, он все время говорил: «Умереть я хочу дома»", - поведал он в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Рудинштейн говорит, что Джигарханян все понимал и шутил на эту тему: "Он говорил: «Марик, я спокоен, там встретимся"».

В окружении актера также заверили, что Джигарханян отменил завещание, которое написал на бывшую супругу Цымбалюк-Романовскую. Теперь приемный сын народного артиста Степан, матерью которого является Власова, стал его единственным наследником по завещанию. "Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет. Наследование только по закону", - рассказал осведомленный источник.

Напомним, прощание с Арменом Джигарханяном пройдет во вторник, 17 ноября, в его театре. Похоронят народного артиста на Ваганьковском кладбище рядом с единственной дочерью Еленой, которая трагически погибла от отравления угарным газом в 23 года.