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После создания вакцины от коронавируса гендиректор Pfizer Альберт Бурла стал одним из самых популярных людей на планете

Еврей из греческих Салоник, ставший миллионером, гордится своим происхождением
Юрий МАЙБОРОДА
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После сообщения о высокой эффективности созданной вакцины акции Pfizer резко поднялись в цене

После сообщения о высокой эффективности созданной вакцины акции Pfizer резко поднялись в цене

Фото: REUTERS

Председатель правления и генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла стал одним из самых популярных людей на Земле после того, как было сделано заявление о создании вакцины от коронавируса, которая имеет эффективность свыше 90%. Уже сейчас его называют чуть ли не спасителем человечества.

59-летний выходец из Греции, ветеринар по образованию, Альберт Бурла возглавил Pfizer в начале прошлого года. В фармацевтической промышленности он работает последние 25 лет, с того момента, как в возрасте 34 лет иммигрировал из Греции в США.

Предки доктора перебрались в Грецию из Испании более 600 лет назад, а его родители оказались в числе немногих евреев, которым посчастливилось выжить в годы Второй мировой войны в Салониках – местная еврейская община была почти полностью уничтожена нацистами.

Степень доктора наук по ветеринарии Бурла получил в Греции. После переезда в США он сделал стремительную карьеру в фармацевтике, а до назначения гендиректором Pfizer занимал должность исполнительного директора компании, отвечая за разработку препаратов и их производство.

После сообщения о высокой эффективности созданной вакцины акции Pfizer резко поднялись в цене. На этом фоне Бурла продал большую часть принадлежащих ему активов, заработав на этом более $5.5 миллионов, и официально стал миллионером.

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