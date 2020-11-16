«Болезнь никого не щадит»: перенесшая коронавирус Дарья Донцова изменилась до неузнаваемости

Дарья Аркадьевна считает, что болезнь послана ей в радость, и благодаря коронавирусу она осознала свои ошибки Фото: Евгения ГУСЕВА

Вторая волна COVID-19, от которой пострадали уже многие знаменитости, не обошла стороной и Дарью Донцову. Популярную писательницу, попавшую в Книгу рекордов России в качестве самого плодовитого автора детективов, в конце октября госпитализировали с коронавирусом. Болезнь протекала нелегко: все-таки Донцова в свои 68 относится к группе риска, к тому же дали знать о себе последствия онкологии. Почти две недели знаменитая пациентка провела под капельницами, не отрываясь при этом от написания новой книги. Запахи и вкус возвращались с трудом, и Донцова, и без того хрупкая, совсем потеряла аппетит. В итоге через несколько дней писательница исхудала так, что на видео из больничной палаты поклонники с трудом узнали в худощавой пациентке с тихим голосом и чёрными кругами под глазами всегда жизнерадостную Дарью Аркадьевну. «Болезнь никого не щадит, но вы большая молодец - держитесь», - отметили подписчики.

- Домой меня пока не отпускают, потому что из-за лучевой терапии у меня остались рубцы на лёгких, способность дышать снижена, - делилась Донцова в своём Инстаграме. - Добавили мне какие-то лекарства, я радостно колюсь. Врачи прекрасные, больница тоже, я всем довольна. И даже есть хорошие новости. У меня висело платье на размер меньше, как-то случайно я его купила и не могла носить. Так вот теперь оно мне как раз и даже болтается. Будет мне новый наряд, вот такой я везунчик.

Сейчас писательница уже находится дома, соблюдает двухнедельный карантин после болезни. Главное, о чем мечтает Донцова - попасть поскорее в храм, исповедаться, причаститься. Излечившаяся звезда детективов уверена, что побороть коварный ковид ей помогла искренняя молитва. Более того, Дарья Аркадьевна считает, что болезнь послана ей в радость, и благодаря коронавирусу она осознала свои ошибки. Такой подход поразил пользователей Инстаграма.

- Болезнь показывает человеку его отрицательные качества: уныние, гневливость, зависть к здоровым, - объяснила подписчикам Донцова. - До болезни, например, ты себе казался добрым, в болезни понял - мало в тебе доброты. Верующий человек видит свои грехи и начинает их искоренять. Вот поэтому я радуюсь любому недугу. За время в больнице я прочитала несколько книг, осознала свои ошибки, увидела грехи, которые таковыми не считала. Вирус меня вразумил, и теперь мне понятно, в каком направлении двигаться.

Напомним, в конце девяностых Дарья Донцова победила рак молочной железы, который у нее выявили на последней стадии. За 2,5 года Донцова перенесла четыре операции и 18 курсов химиотерапии. Именно в больнице, находясь в реанимации, она написала свою первую книгу, чтобы хоть как-то отвлечься. Сейчас на счету писательницы более 200 романов, суммарный тираж которых превысил 200 миллионов экземпляров. В 2009 году Дарья Донцова попала в Книгу рекордов России как самый плодовитый автор детективных романов с результатом 100 детективов за 10 лет.