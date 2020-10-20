Мусорная еда за смешные деньги: в России как на дрожжах растут магазины для нищих

Спутать жесткий дискаунтер с любым другим форматом продуктовых магазинов невозможно тому, кто хоть раз в них побывал. Обычно это похоже на продовольственный склад Фото: Shutterstock

Самым быстрорастущим сегментом продовольственной торговли в России за последние годы стал формат «жестких дискаунтеров» - супердешевых магазинов, где экономят на комфорте покупателя (подробнее см. «КОНКРЕТНО»). В 2019 году их число в стране выросло на 45%, а в этом – еще на четверть (несмотря на пандемию).

Спутать жесткий дискаунтер с любым другим форматом продуктовых магазинов невозможно тому, кто хоть раз в них побывал. Обычно это похоже на продовольственный склад, где прямо в коробках, вповалку, неразложенная по полкам, лежит самая дешевая еда (и некоторые хозтовары). Дополняет обстановку тусклый свет, отсутствие персонала. О таких достижениях цивилизации как электронные весы или рулоны с целлофановыми пакетами – мечтать не приходится. Корзинок нет, зато есть большие тележки. Предполагается, что брать надо всего и побольше. Чистота … эмм… соответствующая. Зато посетителей всегда полно. Печальные люди медленно и растерянно ходят между рядами, роются в коробках, выискивая подходящий товар. Цены – смешные, ниже чем можно себе представить. В общем, что ни на есть – продуктовая барахолка.

Самые знаменитые сети жестких дискаунтеров в России – «Светофор», «Доброцен», «ХлебСоль». Увидев в них конкурентов, в новый формат собрались и большие игроки рынка ритейла. В частности, в конце этого года планируется открытие первых «супердешевых» «Пятерочек».

ДЕШЕВЫЕ МАГАЗИНЫ ПРОЦВЕТАЮТ МНОГО ЛЕТ

Президент Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов подчеркивает, что подобный формат присутствует во многих странах мира, даже развитых. Нечто подобное знакомо и России. Например, «Дикси» и те же «Пятерочки» тоже изначально создавались как магазины низких цен, хотя со временем их «причесали».

- Другое дело, что в Европе дешевые магазины делают упор на собственные торговые марки. И это, как правило, достаточно качественный товар.

Андрей Карпов согласен, что сейчас потребитель экономит, поэтому востребованными становятся магазины с более низкими ценами. А как их можно предложить? Первое: снизить ассортимент, увеличив оборачиваемость. Второе: снизить издержки за счет качества торговых площадей и количества персонала. Поэтому идет некий возврат назад, популярные торговые сети стали рассматривать вариант воссоздания, казалось бы, ушедших форматов народных магазинов.

СРЕДНИЙ КЛАСС ТОЖЕ ЭКОНОМИТ НА ПИТАНИИ

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин называет взрывной рост супердешевых магазинов лакмусовой бумажкой - население беднеет. И торговцы прогнозируют, что бедных будет все больше.

- Раньше «жесткие дискаунтеры» пользовались спросом у людей с низкими доходами. За последнее время число таких людей увеличилось на несколько миллионов, - подчеркивает Янин. – А сейчас в дешевые магазины уходят не только самые бедные, но и вполне себе средний класс. Потому что средняя российская семья отдает 30% своих доходов банкам за всяческие кредиты, а на оставшиеся деньги пытается как-то выжить.

Глава КонфОП предвещает, что люди будут больше покупать дешевых и не всегда полезных продуктов. А значит это косвенно отразится на здоровье этой части россиян. Да, в дискаунтере тоже можно найти здоровое питание, но сделать это сложнее, так как больший объем выкладки там занимает «мусорная еда» - продукты мясной переработки (пельмени, сосиски и т. д.), которые для бедных они становятся альтернативой мясной продукции.

Эксперт отмечает, что ритейл будет работать с меньшим числом поставщиков и загонять их в прокрустово ложе» низких цен. Под таким давлением производители начнут перестраиваться на продукцию из более дешевого сырья, чтобы вписаться в линейку хлеба за 20 рублей, молока за 40 рублей, и т. д.

20 МИЛЛИОНОВ НИЩИХ

- Надеюсь, до уровня ряда стран Африки мы не дойдем. Но в стране более 20 миллионов бедных. Их доходы ниже прожиточного минимума. Эти люди живут меньше, чем на 4 евро в день. Это полная нищета! - сокрушается Янин. - А половина населения получает зарплату ниже 26 тыс. руб. Их условно тоже можно отнести к бедным. И все они в какой-то момент могут пойти на скупку просроченных продуктов. Но массовой эта история не будет. Исправить ситуацию могли целевые пособия на покупку продовольствия. Но эта идея так и не поддерживается властями.

КОНКРЕТНО

7 признаков жесткого дискаунтера

1. Самая нижняя цена среди конкурентов.

2. Небольшая торговая площадь.

3. Минимальный ассортимент - порядка 600 позиций на всю точку. В каждой категории по 1-2 предложения. Разнообразие строго ограничено до самых популярных вариантов. Условной красной икры в таких магазинах не найти.

4. Представлена собственная торговая марка (СТМ).

5. Небольшое количество брендов.

6. Полное самообслуживание или минимум персонала.

7. Минимум полочного оборудование. Товар продается с полок и паллет. Упаковка от производителя позволяет сразу выставлять продукцию без дополнительной обработки, без вынимания товаров и мерчандайзинга (выгодная выкладка с рекламой).

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