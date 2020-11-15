Официально инфляции в России почти нет. А рост цен нам мерещится?

Потребительская «корзина» Росстата состоит из более пятисот позиций Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

По данным Росстата и ЦБ, инфляция вряд ли превысит 4% в этом году. Но в магазинах мы видим совсем другое. Стройматериалы выросли в цене почти вдвое, компьютерная и бытовая техника – на треть. Так стоит ли слепо доверять государственным сводкам? «Комсомолка» разбиралась в дебрях статистики вместе с экспертами.

КАК СЧИТАЮТ ЦЕНЫ

Потребительская «корзина» Росстата состоит из более пятисот позиций. Их условно разбивают на три категории: продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Цену каждой позиции замеряют раз в месяц (а на 100 самых важных и ходовых – каждую неделю). Делают это в 282 больших и малых городах страны.

- Обычная международная методология. Вдобавок в России ее сделали даже более качественной. Например, у нас круг товаров и услуг шире, чем в некоторых европейских странах, - говорит Олег Шибанов, директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ.

Далее полученные результаты сравнивают с той ценой, которая была раньше. Потом умножают на специальный коэффициент. Он зависит от стоимости товара и частоты его использования населением. Потом цифры проходят еще через несколько этапов расчетов. Так и получается цифра инфляции, или по-научному «индекс потребительских цен», которую регулярно публикует Росстат. При этом одни товары в какой-то месяц могут дорожать, а другие - дешеветь. Но в среднем инфляция будет чуть выше нуля.

- В методологии прописано, какое количество товаров надо брать, как учитывать большой разброс цен и что делать с теми товарами, которые быстро устаревают, - говорит Игорь Сафонов, эксперт института «Центр развития» Высшей школы экономики.

Кстати, это один из частых вопросов. Если в методике Росстата есть подсолнечное масло или смартфон, то какую конкретную бутылку или «трубку» считают статистики?

- Мы это называем малыми товарными группами. Они представляют собой некую укрупненную сущность. Например, подсолнечное масло. Во всех субъектах под этот товар-представитель выбираются конкретные виды этого масла, которые стоят на прилавках. Берутся свои бренды и объемы, - поясняет Михаил Афонин, начальник Управления статистики цен и финансов Росстата. - Под каждый товар отбирается не менее пяти уникальных товаров – брендов или торговых марок. В реальности, наши специалисты, занимающиеся сбором цен, учитывают гораздо больше вариантов продукции, представленной на полках магазинов. Они намеренно увеличивают выборку, чтобы улучшить качество статистических данных.

ПОЧЕМУ КАЖЕТСЯ, ЧТО НАС ОБМАНЫВАЮТ

- Лично я доверяю данным Росстата. Ведомство работает прозрачно. В открытом доступе есть как методики расчета индекса цен, так и цены, которые используются при таких расчетах. Если бы Росстат систематически занижал рост цен, разрыв между ценами «на сайте» и ценами на полке стал бы очевидным, - говорит Вадим Новиков, старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Но почему нам все равно всегда кажется, что официальная инфляция ниже, чем реальная? Неужели столько людей могут ошибаться в своих ощущениях? Как выясняется, проблема характерна не только для России. В других странах мира тоже есть разрыв между официальными данными и так называемыми «инфляционными ожиданиями» (см. графику).

- Когда речь идет о личной инфляции, то есть о том, как ощущает рост цен отдельно взятый человек, то, она, как правило, отличается от среднего показателя по стране. Ведь у каждого своя структура потребления. Она не совпадает в полной мере с потребительским набором, который наблюдает Росстат, - пояснили «КП» в Центробанке.

- Скажем, у меня нет автомобиля, я не покупаю бензин, поэтому не могу считать инфляцию Росстата своей. Еще пример - часть услуг (парикмахерские, образование, такси) могут не расти в цене долгое время, иногда несколько лет. Но если у человека в основном продовольственная инфляция, и все деньги он тратит на еду и напитки (в индексе инфляции они занимают всего 37,5%. – Ред.), ему не подойдет средняя инфляция, - говорит Олег Шибанов.

Еще одна важная причина – психологическая. Взлет цен мы всегда помним, а статус-кво или даже падение – не всегда. Поэтому и делаем вывод, что цены всегда растут и растут быстро.

- Мы больше обращаем внимание на цены, которые изменились, а не на те, что остались прежними. Это вносит свой вклад в ощущение, что с официальными данными что-то не так, - говорит Вадим Новиков.

- Ежемесячные опросы ФОМ и Банка России показывают, что, когда люди говорят о своей ощущаемой инфляции, то они ориентируются на цены бензина, колебания курса рубля и некоторые продовольственные товары. Если сесть и аккуратно посчитать (например, при помощи калькулятора Росстата), можно удивиться итоговой личной инфляции, - говорит Олег Шибанов.

ПРОЩАЙ, ТЕЛЕГРАФ. ПРИВЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Список товаров, по которым Росстат собирает цены, регулярно меняется. Это происходит постепенно. Резких движений статистика не прощает.

- Сейчас там больше нет видеокассет или отправки телеграмм. Зато есть, например, «поездка в Таиланд», - говорит Вадим Новиков.

- С 2018 года пропали телеграфные услуги, DVD-диски и видеомагнитофоны, - дополняет Игорь Сафонов. – При этом появились услуги нянь и репетиторов (в том числе для дошкольников), маникюр, бензин АИ-98, электронные термометры.

Как пояснили «КП» в Росстате, на состав индекса влияют исследования бюджетов домашних хозяйств. Если люди перестают тратить деньги на какой-то товар, статистики вычеркивают его из списка. И наоборот. Если появился спрос на что-то другое и этот спрос стал устойчивым, то новый товар добавляют в список.

- В конце года мы смотрим обновленные данные обследования. И анализируем, на что люди больше тратят деньги, а на что – меньше, - говорит Михаил Афонин. - С начала этого года мы перестали наблюдать по отдельности услуги сотовой связи (разговор, смс и мобильный интернет). Считаем только пакетные продукты, потому что большинство операторов сейчас продают их. Плюс добавили в список зеленый чай, светодиодные лампы и полисы ОСАГО (раньше была только КАСКО. – Ред.).

ОНЛАЙН-КАССЫ НЕ В ПОМОЩЬ

Посчитать инфляцию со стопроцентной точностью невозможно. Каждый день в России происходят миллионы покупок. Сотни тысяч наименований. Десятки тысяч магазинов, ларьков и рыночных павильонов, которые, кстати, по закону не обязаны применять ККТ. Но вскоре ситуация может поменяться. Не зря же в налоговой службе перевели практически всех на онлайн-кассы.

- В будущем данные для расчетов будут собираться автоматически, из кассовых чеков. Тут Росстат несколько отстает от некоторых частных маркетинговых агентств, которые делают для клиентов аналитику на основе подобных данных, - говорит Вадим Новиков.

Правда, только на поверхности все это выглядит просто и очевидно.

- Если бы каждый товар одинаково обозначался во всех базах данных всех сетей, магазинов, университетов и парикмахерских, было бы попроще, и то - объединение было бы непростым. Но когда индексы разные, просто невозможно это посчитать, - говорит Олег Шибанов.

Вроде бы вот тот живительный источник самой полной информации. Но нужна абсолютно новая система сбора этих данных и их обработки.

- Мы обязаны продвигаться в части новых технологий и использовать данные контрольно-кассовой техники, - говорит Михаил Афонин. – Проблема в том, что данные от различных владельцев информации имеют разные форматы и структуру. Даже данные от разных ритейлеров не сопоставимы между собой. В этом главный вызов – как привести данные к единому знаменателю.

По его словам, пилотный проект с Федеральной налоговой службой сейчас идет. Кроме того, в ведомстве планируют разработать программно-технологический комплекс, который позволит использовать массивы больших данных с онлайн-касс для подсчета инфляции. Возможно, тогда разрыв между официальной и реальной инфляцией станет чуть меньше.

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КСТАТИ

Как посчитать личную инфляцию

Калькулятор Росстата

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