«Когда она пила таблетки и запивала их вином, я умолял ее остановиться»: «Комсомолка» нашла первую и единственную любовь погибшей дочки Владимира Конкина

С момента смерти 34-летней Софии Конкиной, дочери того самого киношного Шарапова, прошло уже почти два месяца. Фото: Иван ВИСЛОВ

С момента смерти 34-летней Софии Конкиной, дочери того самого киношного Шарапова, прошло уже почти два месяца. Напомним, 22 сентября молодая и здоровая женщина утонула в бассейне на Красной Пресне. Спустя двое суток Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обвинение до сих пор никому не предъявлено. 9 ноября были обнародованы результаты комплексной судебно-медицинской экспертизы. Причиной смерти стала асфиксия, вызванная попаданием воды в легкие. В крови женщины нашли 0,4 промилле алкоголя и снотворное "диазепам". При этом у Софии обнаружили проблемы с печенью и сердечно-сосудистой системой. Болезни, алкоголь, снотворное: видимо, все это и привело к тому, что женщина утонула.

Правда, знаменитый отец Софии, который с первых дней заявил, что дочку кто-то убил, продолжает не замечать очевидных фактов. Он по-прежнему требует найти убийцу: пишет письма следователям и ведет собственное расследование. Послушать его, так дочка алкоголь на дух не переносила, была счастлива, и жила без забот и хлопот.

Но на самом деле в семье Конкиных далеко не все было гладко. Сразу после трагедии от Владимира Конкина отвернулся сын Ярослав, который живет с женой и тремя детьми в Германии. А его брат-близнец Святослав вместе с семьей тоже уехал в Берлин. Опеку над дочкой Софии, семилетней Калисой, оформила дальняя родственница семьи, племянница Конкина. И сейчас девочка, которая пережила потерю матери, вынуждена жить вдали от близких в Санкт-Петербурге.

ДОЧКА КОНКИНА РАЗНОСИЛА ПИЦЦУ И РОЛЛЫ

Так что же творилось в жизни Софии Конкиной на самом деле? «Комсомолка» нашла первую любовь дочери актера. Именно этот мужчина был самым близким человеком Софии почти всю ее жизнь. Владислав Николаев в трагедии отчасти винит себя: не все сделал, не смог спасти.

- Владислав, как давно вы познакомились с Софией?

- Нам по семь лет было. Учились в одном классе в православной гимназии. Это была детская взаимная любовь с первого взгляда. София лупила меня книжками по голове, так она, наверно, пыталась мое внимание привлечь. А потом прямо в лоб заявила, что она меня любит. Мы все годы детские были очень близки. И не только из-за наших с ней чувств, но и благодаря нашим семьям.

- То есть Ваши родители дружили с семьей Конкиных?

- Да. Моя мать была лучшей подругой покойной мамы Софии, Аллы Львовны Конкиной. Об этом многие говорили уже, и я могу только подтвердить, что она была просто потрясающей женщиной. Это неимоверной доброты человек. Она часто приходила в гости к моей маме. Они на кухне болтали, пили чай, иногда вино.

- Что Ваша мама рассказывает об Алле Львовне, она была счастлива с Владимиром Конкиным?

- Однозначно да. Она не просто его любила — боготворила. Алла Львовна не работала, занималась детьми и домом, вся ее жизнь крутилась вокруг Владимира Конкина. Хотя, честно скажу, он человек сложный.

В смерти Софии Владислав Николаев винит себя, ведь за несколько часов до смерти женщина просила его о встрече Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Что вы имеете в виду?

- Я про его характер. Он очень вспыльчивый человек, который не всегда может контролировать свои эмоции. Я сам видел такие ситуации. Часто он нас Софией на машине забирал из гимназии и привозил в свою квартиру на Ленинградском шоссе. Мы играли с Софией и, казалось бы, ничего дурного не делали. Но в какой-то миг Владимир Конкин начинал кричать на Софию. Было видно, что мы его раздражаем. После этого он уходил в свою комнату, громко хлопнув дверью.

- После окончания гимназии вы с Софией общались?

- Да, мы до последних дней были очень близки. Она мне всегда говорила, что я единственный человек в ее жизни, которому она рассказывает и доверяет все свои секреты. Говорила, что любила и любит только меня. И я, думаю, что это правда.

- У вас были близкие отношения?

- Да. Это после школы все началось. Причем как и тогда в первом классе, инициативу на себя взяла София. Мы встретились, и она сказала, что любит и что надо быть вместе. Я, скажу честно, тогда к серьезным отношениям не был готов. Я музыкант, работал диджеем и много ездил по стране. Я понимал, что семью сейчас создавать не стоит. Что я только раню Софию. Но это просто отговорки, честно сказать, я просто бежал от ответственности. Мы общались с ней в те моменты, когда я был в Москве.

КОНКИН СТРЕЛЯЛ В СОБСТВЕННОГО СЫНА

- В юношеские годы София делилась тем, как у нее отношения с отцом складывались?

- Для нее это всегда была больная тема. Отношения у них, мягко говоря, не были идеальными: ссоры конфликты были с детства и до последних дней. Что меня больше всего удивляло, так это любовь Софии к папе, несмотря ни на что. Даже после того жуткого случая со стрельбой, она его оправдывала.

- Стрельбой?

- Да. Был у них в семье этот совершенно дикий эпизод. Случилось все в августе 2008-го года. Мама Софии тогда еще жива была. В тот день София с братом Ярославом пришли домой к родителям. Как она рассказывала, отец был пьян и просто не открыл им дверь. Конкин послал их с братом куда подальше. Это при том, что София тогда жила с родителями. То есть ее просто домой не впустили. Это взбесило Ярослава и он решил залезть к квартиру родителей через балкон. И вот тут дикость полная произошла. Владимир Конкин увидел сына в окне и начал в него стрелять из травматического пистолета. София сказала, что раз шесть он точно выстрелил. Ярослав упал с третьего этажа. Повезло еще, что рухнул он не на асфальт, а на крышу машины, которая около дома была припаркована.

- Он был ранен?

- Да. Точно знаю, что в живот и грудь, пули, хоть они и резиновые, но пробили. Плюс травмы от падения. Он тогда долго в больнице лежал. А про этот случай слухи ходили по всему дому.

- Но уголовного дела не было же?

- Не было. Конкин у сына тогда прощения попросил. Ярослав ходил в полицию, просил, чтобы отца не судили. Они все его оправдывали. София говорила, что папа просто устал, мол накипело. Алла Львовна тоже все списала на накопившийся стресс и усталость от непростой актерской работы.

- Может быть из-за всех этих проблем София так рано вышла замуж? В те времена вы тоже общались?

- Она действительно хотела поскорее сбежать от жизни с отцом. Сдуру тогда и выскочила замуж. Сразу скажу, что мужу она со мной не изменяла. Но как друзья мы общались. Она рассказывал, что он постоянно ее обижает, он бил ее. Она счастлива с ним вообще не была. Это очень грустная история, на самом-то деле. После развода она осталась одна с дочкой. Ей тяжело было. К тому же она не могла еще очень долго после смерти матери смириться с этой потерей. Отец не стал для нее плечом и опорой. Увы.

Фото: Личный архив героя публикации

- Конкина многие обвиняют в том, что после смерти жены он сразу привел в дом Елену Переслени, своего концертного директора. Что об этом София говорила?

- Она не любила Елену. Считала, что она как-то связана со смертью матери. Это ведь с ее подачи Аллу Львовну положили в хоспис. Но лично я не слышал от Софии, что Елена стала любовницей Конкина. Елена действительно много времени стала проводить в их квартире. Я и сам в гости приходил и видел ее там. Но я думаю, они просто друзьями были. Мне почему-то кажется, что Владимир Конкин любил и по сей день любит свою покойную жену.

- После развода вы с Софией не хотели возобновить отношения?

- Мы часто встречались и обсуждали это. В последний раз про, то что нам нужно быть вместе, София сказала мне этим летом. Это было как раз до того, как она со своим последним сожителем Михаилом Серовым стала встречаться. Четко помню ее слова: «хватит нам уже бегать от отношений, пора начинать жить вместе». Но я так и не решился. Последние два года до смерти у нее были очень непростыми. Все навалилось. Были проблемы с деньгами, и это правда, что ей даже простым курьером приходилось работать. С мужчинами тоже не ладилось: она вообще была во всех разочарована.

- Как она со всем этим справлялась?

- Плохо, очень плохо. У нее была депрессия. И я много раз за последние два года подлавливал ее на совершенно опасных вещах. Она запивала таблетки алкоголем. Причем сама мне говорила, что после этого ей помогает окончательно расслабиться именно бассейн. Так она достигала полного релакса. Думаю, в тот день она просто хотела расслабиться, но организм не выдержал. Причем я тысячу раз говорил ей, что это плохо закончится. Она худенькая, маленькая, куда ей такая нагрузка на организм. Я просто умолял ее остановиться, и она прислушалась ведь. Начала ходить к психотерапевту. Но вы видите, что это не помогло. Я всегда советовал ей, несмотря ни на что, общаться с отцом. Но ни я, ни он так и не стали ей опорой.

- То есть Вы отчасти себя тоже вините в случившемся?

- Да. И мне очень тяжело с этим грузом жить. В тот страшный день, когда она утонула, она просила меня о встрече. Говорила, что ей нужно просто поговорить со мной. Просила, чтобы я приехал к ней на работу. Но я не смог. Были дела, и я никогда себе это не прощу. Возможно, если бы я нашел тогда время, все было бы по-другому. Она не стала бы пить вино и эти дурацкие таблетки. Как мне теперь с этим жить я просто не знаю.

- Вы любили Софию?

- Да. И в будущем я думал, что у нас будет семья. Я сам себе сейчас отвратителен, тем, что не решился раньше. Я знаю и всегда знал, что она любила только меня. До сих пор я пишу ей сообщения, но теперь она мне не отвечает. А еще она мне снится. Тяжело говорить об этом, очень тяжело.

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