Глава Калужской области Владислав Шапша поручил усилить работу над проектами сферы здравоохранения

Губернатор Владислав Шапша распорядился усилить работу по проектам в сфере здравоохранения. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Губернатор Калужской области поручил региональному правительству уделить особое внимание проектам, касающимся сферы медицины. 16 ноября глава Калужской области проверил, как в регионе идет реализация нацпроектов, в том числе проекта «Здравоохранение».

Общий объем средств, выделенный на нацпроекты в 2020 году, составил 23,8 млрд. рублей. Из них 12,6 млрд. поступили из федерального бюджета, 9,3 млрд. – из областного, еще 1,7 млрд. рублей выделили бюджеты органов местного самоуправления.

В этом году в Калужской области реализуется 53 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. По большинству из них регион достиг почти всех намеченных целей: средний уровень реализации проектов – более 81 %. Все они направлены на улучшение условий жизни людей и создание комфортной среды. Например, в рамках нацпроекта «Образование» в городе Балобанове появилась новая школа на тысячу мест, в регионе открылся Центр цифрового образования детей «IT-Куб».

Проект «Культура» помог организовать работу восьми передвижных многофункциональных культурных центра: такие автоклубы на колесах – это одновременно и театр, и кинотеатр, и досуговый центр. Еще одно достижение проекта – виртуальный концертный зал, который теперь работает в Мосальске.

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» было благоустроено 250 территорий. А 546 человек, ранее живших в аварийных и ветхих домах, получили новые квартиры и отпраздновали новоселье.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году в Калужской области впервые начались полеты санитарной авиации. А проект «Безопасные и качественные автодороги» позволил отремонтировать 185 километров региональных автомобильных дорог. Асфальтовое и бетонное покрытие было заменено на 97% трасс, остальные дороги в регионе доделают в течение ноября.

При этом некоторые проекты реализуются с отставанием, и на них Владислав Шапша распорядился обратить особое внимание. Глава региона подчеркнул: в первую очередь необходимо усилить контроль за выполнением проектов в сфере здравоохранения. Один из них - «Оказание первичной медико-санитарной помощи». Из-за смены подрядчика по установке фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) график работ был нарушен. Сейчас новые контракты по их строительству уже заключены, по всем пунктам есть подрядчики. Планируется, что до 23 декабря в регионе установят 50 новых ФАПов. Губернатор также поручил уделить особое внимание реализации проекта «Цифровой контур здравоохранения».